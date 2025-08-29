Kiev sotto i bombardamenti: un negoziato impossibile?

L’esacerbazione dei bombardamenti su Kiev, come testimoniato dagli eventi di questa notte, configura una drammatica e inequivocabile dichiarazione di intenti.

Lungi dal contribuire a un’apertura verso la diplomazia, le ripetute e mirate aggressioni, di cui abbiamo assistito a una nuova, devastante incarnazione, escludono de facto la possibilità di un negoziato nel breve termine.

Il pensiero si rivolge con profonda compassione al popolo ucraino, vittima innocente di una guerra imposta, un conflitto che lacera il tessuto sociale e lascia dietro di sé un’eredità di sofferenza incalcolabile.

La retorica bellica, espressa attraverso azioni concrete e brutali, ignora deliberatamente le istanze di dialogo e di ricerca di una soluzione pacifica.

Ogni esplosione che squarcia il cielo di Kiev, ogni sirena che spezza il silenzio della notte, rappresenta una perdita irreparabile, un lutto che si protrae nel tempo.

Le immagini che giungono dalla capitale ucraina sono testimonianza di una resilienza straziante, ma anche di una fragilità che interpella la coscienza di tutti noi.

La perdita di vite umane, in particolare quella dei bambini, inocenti vittime di questa spirale di violenza, è un crimine contro l’umanità che non può e non deve essere taciuto.

L’assenza di responsabilità e la mancanza di rispetto per la dignità umana che traspare da queste azioni sono elementi che alimentano un circolo vizioso di odio e vendetta.

Questo scenario, purtroppo, non è un’eccezione, ma l’ennesima conferma della complessità e della profondità della crisi.

Le dinamiche geopolitiche in gioco, le ambizioni di potenza, le narrazioni contrapposte, tutto contribuisce a mantenere aperta la ferita, a rendere difficile una riconciliazione duratura.

La necessità di un’azione concertata a livello internazionale, basata sul rispetto del diritto internazionale e sulla protezione dei civili, è oggi più urgente che mai.

Il silenzio o l’inerzia, in questo contesto, equivalgono a complicità.

La speranza risiede nella capacità della comunità internazionale di agire con determinazione, promuovendo il dialogo, offrendo sostegno umanitario e lavorando per un futuro di pace e sicurezza per l’Ucraina e per l’intera regione.