Majorana: Scienza, Politica e la Macchina del Mistero

La recente vicenda legata alla presunta “macchina di Majorana” ha acceso un dibattito che interseca scienza, storia, credenze e politica, culminando in un evento pubblico al Senato della Repubblica.

La narrazione, alimentata dalle affermazioni di Rolando Pelizza, imprenditore scomparso nel 2022, ruota attorno a un incontro fantomatico con il fisico Ettore Majorana, figura enigmatica scomparsa prematuramente nel 1938.

Pelizza sosteneva di aver ricevuto da Majorana istruzioni per la costruzione di un dispositivo straordinario, capace di manipolare la materia a livelli inimmaginabili: annichilimento, produzione di energia illimitata, trasmutazione di elementi comuni in metalli preziosi e persino il ringiovanimento biologico.

L’evento senatorio, promosso dal Vice Presidente Gian Marco Centinaio, ha riacceso l’interesse per questa storia, generando una discussione che il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP) ha ritenuto necessaria di monitorare con attenzione.

Il CICAP, fondato per promuovere il pensiero critico e contrastare la diffusione di pseudoscienze, esprime preoccupazione per la natura unilaterale dell’iniziativa e per il rischio che essa conferisca legittimità pubblica a teorie prive di fondamento scientifico.

Il fisico Lorenzo Paletti, autore di un’opera di approfondimento sul tema (“L’ultimo segreto di Majorana.

La Macchina di Rolando Pelizza”, 2024), ha scrupolosamente esaminato le presunte prove presentate a sostegno dell’esistenza della macchina, concludendo che nessuna di esse ha resistito a verifiche indipendenti e riproducibili.

Le lettere, le fotografie e i filmati addotti a corredo sono stati giudicati inaffidabili e non dimostrano né il contatto tra Pelizza e Majorana né l’efficacia del presunto dispositivo.

Anche Erasmo Recami, autorevole biografo di Majorana, ha espresso riserve sull’autenticità dei materiali messi in circolazione, sottolineando l’assenza di dati misurabili, repliche e revisione paritaria, elementi imprescindibili per la validazione scientifica di qualsiasi scoperta.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sul ruolo del Parlamento nel valutare il valore delle prove scientifiche.

Come evidenziato dal presidente del CICAP, Lorenzo Montali, il luogo appropriato per la discussione scientifica è quello della comunità scientifica, dove le teorie vengono sottoposte a rigorosi controlli e revisioni.

Conferire un palcoscenico istituzionale a narrazioni non supportate da evidenze scientifiche adeguate rischia di offuscare i confini tra scienza e finzione, alimentando la disinformazione e minando la fiducia nel metodo scientifico.

La storia della “macchina di Majorana” rappresenta un monito: la ricerca della conoscenza richiede rigore, spirito critico e un costante impegno verso la verifica e la riproducibilità dei risultati.