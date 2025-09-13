Manovra in Flessione: Giorgetti frena sulle promesse fiscali

Le prospettive di una manovra finanziaria incentrata sulla riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla revisione del contenzioso fiscale, inizialmente delineate come prioritarie, si presentano ora appesantite da un contesto internazionale di crescente complessità.

Intervenendo dalla Valle d’Aosta, in concomitanza con un impegno elettorale, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso cautela, sottolineando la necessità di attendere dati concreti e di operare con rigore.

L’evoluzione negativa dello scenario economico globale, estemporaneo e al di fuori del controllo governativo, ha introdotto elementi di incertezza che ne compromettono la certezza iniziale.

La guerra in Ucraina, con le sue molteplici ripercussioni, esercita una pressione finanziaria significativa.

Questa pressione si manifesta sia attraverso l’aumento dei costi energetici, che impattano direttamente sui bilanci familiari e aziendali, sia attraverso l’impegno finanziario richiesto ai paesi membri per il sostegno economico all’Ucraina e per mitigare le conseguenze umanitarie e geopolitiche del conflitto.

Questa frenata nell’implementazione delle misure attese si verifica in un momento in cui la Presidente del Consiglio ha ribadito l’intenzione di focalizzare la manovra sul benessere del ceto medio, una fascia della popolazione particolarmente vulnerabile all’inflazione e all’aumento dei costi di vita.

L’obiettivo dichiarato è quello di fornire un sollievo fiscale mirato, ma la disponibilità finanziaria a realizzare questo intento è ora oggetto di valutazione più accurata, alla luce delle nuove variabili internazionali.

La manovra, quindi, dovrà bilanciare l’imperativo di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e il rafforzamento dell’economia nazionale con la necessità di mantenere la sostenibilità del debito pubblico, tenendo conto dell’impatto delle tensioni geopolitiche e delle dinamiche dei mercati finanziari.

La revisione del contenzioso fiscale, una misura che mira a semplificare il rapporto tra cittadini e fisco e a ridurre il carico burocratico, potrebbe quindi subire modifiche o ritardi, in attesa di una chiara definizione dei margini di manovra finanziaria.

La sfida per il governo è quella di trovare soluzioni innovative e pragmatiche, capaci di rispondere alle esigenze del paese senza compromettere la stabilità finanziaria e la credibilità internazionale.