Marcia Perugia-Assisi: un fiume umano per la pace

Un’onda di speranza e impegno civile si è riversata lungo le strade che da Perugia ad Assisi hanno ospitato l’edizione 2024 della Marcia Perugia-Assisi, un evento che si sta configurando come il più affollato degli ultimi decenni, forse addirittura il più numeroso nella sua storia.

Le stime ufficiali sono ancora in fase di elaborazione, ma la sensazione diffusa è quella di una partecipazione di massa, un fiume umano che scorre tra le colline umbre, un segnale tangibile di un desiderio profondo di pace.

L’evento, concepito come un appello urgente per la fine delle guerre e delle violenze che affliggono il mondo, si è fatto eco alle tragedie in Palestina e Ucraina, ma anche a tutte le altre zone del pianeta dilaniate da conflitti e sofferenze.

Questa mobilitazione popolare, che ha visto assiepate lungo il percorso migliaia di persone, testimonia un’inquietudine condivisa e una necessità impellente di cambiamento.

L’atmosfera di partecipazione collettiva ricorda la Marcia del 2001, immediatamente successiva agli attacchi dell’11 settembre e all’invasione dell’Afghanistan. Quell’edizione fu segnata da un senso di sgomento e dalla ricerca di risposte in un mondo sconvolto.

Oggi, a distanza di anni, la Marcia Perugia-Assisi riemerge con forza simile, se non maggiore, come espressione di una ferma volontà di contrastare la spirale di violenza che continua a mietere vittime e a minare la stabilità globale.

“È un momento di profonda emozione e di grande speranza”, ha commentato Flavio Lotti, organizzatore storico della Marcia, sottolineando come l’affluenza di persone sia un chiaro segnale di come il desiderio di pace sia vivo e pulsante nella società civile.

La quattordici chilometri di percorso, percorso ininterrotto e condiviso, è diventato un simbolo tangibile di questa aspirazione universale, un atto di fede nella possibilità di un futuro più giusto e pacifico.

Questa Marcia non è solo un evento, ma un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva, un invito a superare le divisioni e a costruire ponti di dialogo e comprensione.

Rappresenta la voce di chi non si rassegna alla guerra, di chi crede nel potere della nonviolenza e della diplomazia, di chi desidera un mondo più umano e solidale.

Un evento che, oltre il dato numerico, porta con sé il peso di un’attesa e la speranza di un cambiamento radicale.