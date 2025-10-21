cityfood
martedì 21 Ottobre 2025
Politica

Mattarella in Belgio: un’occasione per difendere l’Europa

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nel cuore di Bruxelles, sede simbolica dell’Unione Europea, il Presidente Mattarella ha inaugurato una visita di Stato in Belgio, un momento cruciale che riflette le sfide e le aspirazioni del nostro continente.
Lungi dall’essere un mero atto formale, questa visita si colloca in un contesto storico complesso, in cui l’identità europea si confronta con forze centrifughe e narrazioni divisive.
L’Unione Europea, nata dalle ceneri di un conflitto devastante, rappresenta un progetto unico di cooperazione, dialogo e condivisione di valori.

Essa è il frutto di una visione che ha saputo trasformare rivalità secolari in una comunità di popoli, impegnata nella costruzione di un futuro di pace, prosperità e solidarietà.

La libertà, intesa come diritto all’autodeterminazione e alla tutela dei diritti fondamentali, è un pilastro imprescindibile di questo progetto.

Il progresso, non solo economico ma soprattutto sociale e culturale, è il motore che ne alimenta l’evoluzione.
Tuttavia, l’Unione si trova oggi a navigare in acque agitate.
La crisi economica, le migrazioni, il terrorismo, le disinformazione e le crescenti tensioni geopolitiche mettono a dura prova la sua coesione e la sua capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini.
Narrative populiste e nazionaliste, spesso alimentate da interessi particolari, tentano di erodere la fiducia nelle istituzioni europee, promuovendo visioni frammentate e conflittuali.
Queste narrazioni, spesso basate su semplificazioni e distorsioni della realtà, rischiano di minare le fondamenta stesse del progetto europeo.
La difesa della sovranità popolare, intesa non come pretesa di dominio o isolamento, ma come diritto dei cittadini a partecipare attivamente alla vita politica e a decidere il proprio destino, è un dovere imprescindibile.
Tuttavia, la sovranità non può essere invocata a dispetto della solidarietà e della cooperazione.

La vera sovranità risiede nella capacità di affrontare le sfide globali congiuntamente, condividendo responsabilità e risorse.

La visita del Presidente Mattarella, in questo contesto, assume un significato profondo.
È un’occasione per riaffermare l’importanza dell’Unione Europea come baluardo di libertà e prosperità, per ribadire l’impegno dell’Italia a difenderne i valori fondanti e a promuoverne il rafforzamento.
Di fronte alle sfide esistenziali che il continente europeo deve affrontare, ogni forma di cedimento a narrazioni divisorie o a interessi particolari sarebbe un tradimento nei confronti delle generazioni passate e future.
È necessario un rinnovato spirito di responsabilità, una visione coraggiosa e lungimirante che sappia coniugare la difesa dell’identità nazionale con l’impegno europeo.

La sfida è quella di costruire un’Europa più forte, più giusta e più capace di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini.

