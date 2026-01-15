Mattarella, referendum sulla giustizia: si apre una sfida politica

- Advertisement -

Il gesto solenne del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la firma del decreto di indizione del referendum sulla giustizia, sancisce l’apertura di una fase inedita nel dibattito costituzionale italiano.

L’atto, lungi dall’essere un punto di arrivo, si configura come l’inizio di una contesa istituzionale e politica dalla natura complessa e dalle implicazioni potenzialmente profonde.

La scintilla che ha dato il via a questo confronto è un ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio da parte del comitato promotore della raccolta firme popolari.

Questo comitato, sostenendo una pretesa di legittimità popolare e invocando la tutela di diritti fondamentali, ha chiesto una sospensione della delibera consiliare del Consiglio dei Ministri che ha fissato la data del referendum al 22 e 23 marzo.

La richiesta, lungi dall’essere un semplice atto formale, riflette una contestazione diretta del processo decisionale del governo e pone al centro una questione cruciale: il ruolo e i limiti del potere esecutivo nel definire la tempistica di un referendum.

La reazione della maggioranza di governo non si è fatta attendere.

La decisione di opporsi attivamente al ricorso al TAR rappresenta un segnale di forte determinazione a difendere la propria posizione e a procedere con il referendum secondo i tempi stabiliti.

La scelta del comitato “Sì” di presentare una memoria difensiva al TAR, per contrastare il ricorso del comitato promotore, evidenzia la crescente polarizzazione e l’acuirsi della sfida, con l’esigenza di tutelare il diritto di presentare un’altra parte.

