Med Dialoghi Mediterranei: Napoli al centro delle sfide regionali

Med Dialoghi Mediterranei: un’analisi strategica tra sfide e opportunità nel cuore del MediterraneoGiovedì 16 ottobre, Napoli si appresta ad accogliere l’undicesima edizione di “Med Dialoghi Mediterranei”, un’iniziativa strategica di diplomazia pubblica promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi).

L’evento, che si svolgerà fino a venerdì 17 ottobre presso il prestigioso Palazzo Reale, rappresenta un momento cruciale per la riflessione e il dialogo sulle dinamiche complesse e interconnesse che caratterizzano l’area mediterranea.

“Med Dialoghi Mediterranei” non è semplicemente una conferenza; è un laboratorio di idee, un punto di incontro tra leader politici, esperti di settore, rappresentanti della società civile, intellettuali e giornalisti provenienti da paesi costieri del Mediterraneo e da altre nazioni strategiche.

L’obiettivo primario è promuovere una comprensione più approfondita delle sfide condivise e delle opportunità emergenti, favorendo la cooperazione e la costruzione di un futuro più stabile e prospero per la regione.

L’edizione 2024 si preannuncia particolarmente significativa in un contesto geopolitico segnato da tensioni crescenti, crisi economiche persistenti e flussi migratori complessi.

Il Mediterraneo, crocevia di culture, commerci e interessi contrastanti, si trova al centro di dinamiche intricate che richiedono un approccio multidisciplinare e una visione strategica a lungo termine.

I tavoli di lavoro preliminari, tenutisi a porte chiuse nei giorni precedenti l’apertura ufficiale, hanno permesso di delineare i temi chiave che saranno al centro del dibattito pubblico.

Tra questi, emergono con particolare urgenza la sicurezza regionale, con un focus sulle minacce ibride, il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale; la gestione sostenibile delle risorse naturali, con un’attenzione specifica all’acqua e all’energia; lo sviluppo economico e sociale, con un’analisi delle disuguaglianze e delle opportunità di crescita inclusiva; e, non ultimo, la gestione dei flussi migratori, con un approccio che coniughi sicurezza, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

L’importanza della diplomazia pubblica in questo scenario non può essere sottovalutata.

“Med Dialoghi Mediterranei” si configura come uno strumento fondamentale per favorire il dialogo interculturale, contrastare la disinformazione e promuovere una narrazione positiva e costruttiva del Mediterraneo.

La Farnesina, con l’appoggio dell’Ispi, intende rafforzare il ruolo dell’Italia come mediatore e facilitatore nel panorama mediterraneo, contribuendo a creare un ambiente di fiducia e cooperazione tra i diversi attori regionali e internazionali.

L’evento mira a tradurre le riflessioni emerse dai tavoli di lavoro in proposte concrete e azioni mirate, che possano contribuire a risolvere le sfide attuali e a costruire un futuro più resiliente e sostenibile per il Mediterraneo.

Il Palazzo Reale di Napoli, simbolo della storia e della cultura partenopea, offrirà uno scenario suggestivo per un confronto aperto e costruttivo, con l’obiettivo di promuovere un Mediterraneo più pacifico, prospero e connesso.