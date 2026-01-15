Medici di famiglia: nuove regole e futuro del SSN

- Advertisement -

Il sistema sanitario nazionale, in un momento cruciale di trasformazione e di crescente domanda di servizi, si appresta a definire nuove linee guida per il personale medico di medicina generale.

La recente approvazione definitiva, da parte della Conferenza Stato-Regioni, dell’Accordo Collettivo Nazionale (CCNL) 2022-2024 segna un punto di svolta per i circa 60.000 medici di medicina generale che operano sul territorio, rappresentando un investimento significativo di circa 300 milioni di euro annui destinati ad aumenti salariali e a rivisitazioni delle condizioni di lavoro.

Questo accordo, frutto di complesse negoziazioni, non si limita alla mera revisione delle retribuzioni.

Mira a ridefinire il ruolo del medico di famiglia, figura cardine del sistema sanitario primario, riconoscendone l’importanza strategica nella gestione della salute della popolazione e nell’interfaccia con le strutture ospedaliere.

Si prevede, pertanto, un’attenzione particolare alla formazione continua, alla digitalizzazione delle pratiche e all’integrazione dei servizi offerti, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e la qualità dell’assistenza.

Parallelamente a questo accordo, il panorama legislativo si presenta in fermento.

L’iniziativa normativa presentata da Forza Italia introduce elementi di potenziale impatto significativo, orientandosi verso una maggiore flessibilità contrattuale per i medici, sia quelli di medicina generale che quelli ospedalieri.

L’abolizione del vincolo di incompatibilità, come proposto dalla proposta di legge, aprirebbe a nuove modalità di esercizio professionale, potenzialmente favorendo la collaborazione tra diverse strutture sanitarie e l’accesso a opportunità di carriera più diversificate.

Tuttavia, tale proposta solleva anche interrogativi e potenziali criticità.

La questione della compatibilità, infatti, è tradizionalmente legata alla garanzia di un’assistenza indipendente e non influenzata da interessi economici divergenti.

La sua rimozione richiederebbe un’attenta valutazione dei rischi per la qualità dell’assistenza e per l’equità nell’accesso ai servizi sanitari.

L’evoluzione del sistema sanitario italiano, quindi, si presenta caratterizzata da una dicotomia tra la necessità di adeguare le condizioni di lavoro del personale medico per attrarre e trattenere talenti, e l’imperativo di salvaguardare l’integrità e l’efficacia del servizio pubblico.

Il CCNL 2022-2024, insieme alle proposte legislative in discussione, rappresenta un momento di riflessione cruciale per il futuro della medicina territoriale e per la definizione di un modello di assistenza sanitaria sostenibile e centrato sul paziente.

Il dialogo costruttivo tra tutte le parti interessate – Stato, Regioni, sindacati e associazioni di categoria – sarà fondamentale per trovare un equilibrio tra le diverse esigenze e per garantire un sistema sanitario nazionale efficiente, equo e capace di rispondere alle sfide del futuro.