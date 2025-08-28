Meeting: Ottocentomila persone per un’onda di incontri e dialogo.

La 46.

ma edizione del Meeting è stata un’onda inarrestabile di partecipazione, un flusso umano che ha superato ampiamente ogni previsione e che ha animato gli stand e gli spazi dedicati per cinque giorni intensi, accogliendo un pubblico stimato in oltre ottocentomila persone.

Questo dato, non solo quantitativo, ma intrinsecamente qualitativo, riflette un bisogno diffuso di incontro, di dialogo e di condivisione che si è materializzato in un’esperienza collettiva profonda.

Lungi dall’essere un semplice raduno, il Meeting si è configurato come un vero e proprio laboratorio di idee e di relazioni, un crocevia culturale dove voci diverse, provenienti da orizzonti differenti, hanno trovato spazio per confrontarsi e arricchirsi reciprocamente.

Testimonianze di spicco, artisti emergenti, operatori sociali, studiosi e semplici cittadini si sono intrecciati in un tessuto complesso e vivace, alimentando un dibattito aperto e costruttivo su tematiche cruciali per il presente e per il futuro.

L’evento, infatti, ha rappresentato molto più di una vetrina di prodotti o di un cartellone di spettacoli; è stato un potente catalizzatore di consapevolezza, un invito a riflettere criticamente sulle sfide globali che ci attendono, dall’impatto ambientale alla disuguaglianza sociale, passando per le nuove tecnologie e le loro implicazioni etiche.

Il successo straordinario del Meeting testimonia l’urgenza di creare spazi di aggregazione che favoriscano l’empatia, il confronto pacifico e la ricerca di soluzioni condivise, un antidoto essenziale in un mondo sempre più frammentato e polarizzato.

Osservare questo mare di persone, provenienti da ogni età e provenienza, impegnate in conversazioni appassionate, assistere a performance artistiche stimolanti e partecipare a workshop formativi, ha offerto un quadro vivido della resilienza dello spirito umano e della sua inesauribile desiderio di conoscenza e di crescita.

Il Meeting non è solo un evento concluso, ma un seme piantato, un impulso a continuare il cammino verso un futuro più giusto, più sostenibile e più inclusivo.

La sua eredità si misurerà non solo con i numeri, ma con la capacità di ispirare azioni concrete e di promuovere un cambiamento positivo nella società.