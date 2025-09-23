Napoli, scuola e democrazia: un appello alla libertà di pensiero.

Il dibattito, con le sue sfumature e i suoi contrasti, rappresenta un patrimonio inestimabile, una conquista fragile che ha segnato il cammino della nostra democrazia.

La sua difesa richiede costante vigilanza e un profondo rispetto per le voci che lo animano, anche quando dissonanti o scomode.

A Napoli, una città intrisa di storia e contraddizioni, la riflessione su questo principio si è fatta particolarmente urgente.

In un contesto emotivamente carico, segnato da un’opinione pubblica profondamente divisa e dalle istanze di una comunità come quella di Bagnoli, che porta con sé ferite aperte e speranze inespresse, il Presidente della Repubblica ha concluso la sua giornata con un incontro con gli studenti.

La cerimonia di apertura dell’anno scolastico, tenutasi nella scuola Rossini, si è configurata come un momento di dialogo, un’occasione per ricordare il valore del confronto civile.

Il disagio palpabile che pervade la città, amplificato dalle manifestazioni a sostegno di Palestina e dalle problematiche strutturali che affliggono la riqualificazione di Bagnoli, non può essere ignorato.

Questi elementi costituiscono il terreno su cui si radica la necessità di un’educazione alla cittadinanza consapevole, capace di promuovere l’ascolto attivo e la comprensione delle diverse prospettive.

La scuola, in questo scenario, assume un ruolo cruciale.

Non è solo un luogo di apprendimento nozionistico, ma un vero e proprio laboratorio di democrazia, dove i giovani possono sviluppare il pensiero critico, imparare a distinguere tra informazione e disinformazione, e costruire relazioni basate sul rispetto reciproco.

La libertà di espressione, fondamento della nostra Costituzione, implica la responsabilità di confrontarsi con opinioni diverse, anche quelle che ci provocano dissenso o che ci sembrano ingiuste.

Richiede la capacità di argomentare le proprie posizioni, ma anche di ascoltare e comprendere le ragioni altrui.

Il Presidente, rivolgendosi agli studenti, ha voluto sottolineare come la diversità di pensiero non sia un ostacolo, ma una risorsa fondamentale per il progresso sociale e civile.

Una società che soffoca il dissenso, che penalizza chi esprime opinioni minoritarie, è una società impoverita, destinata all’immobilismo.

La questione di Bagnoli, con le sue promesse disattese e le aspettative tradite, incarna la necessità di un impegno concreto per la giustizia sociale e la ripresa economica.

È un monito a non dimenticare che le parole devono essere accompagnate dai fatti, che le istituzioni devono essere al servizio dei cittadini, e che la democrazia è un processo continuo, che richiede partecipazione attiva e responsabilità condivisa.

La cerimonia di apertura dell’anno scolastico, dunque, non è stata solo un evento formale, ma un appello a riscoprire i valori fondanti della nostra Repubblica, a difendere la libertà di pensiero, e a costruire un futuro di pace, giustizia e prosperità per tutti.

Un futuro che passa inevitabilmente attraverso l’educazione, la formazione e la consapevolezza dei giovani, protagonisti del domani.