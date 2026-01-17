Nuova Giunta in Puglia: Decaro al comando, Emiliano nel mirino.

- Advertisement -

La formazione dell’amministrazione regionale pugliese, attesa dopo un periodo di transizione segnato da ritardi procedurali e dinamiche interne alle forze politiche, si è concretizzata con la presentazione della nuova giunta presieduta da Antonio Decaro.

L’evento, a ridosso della proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti, ha concluso una fase complessa, caratterizzata da negoziazioni e riposizionamenti strategici che hanno evidenziato le tensioni tipiche del passaggio di consegne.

L’assenza di Michele Emiliano, figura dominante nella precedente legislatura, dalla composizione della giunta rappresenta una cesura significativa, un segno tangibile di rinnovamento.

Tuttavia, l’attribuzione dell’incarico di “consigliere giuridico” all’ex presidente, seppur in una veste formale, ha innescato un acceso dibattito politico.

La scelta, percepita da alcune forze di opposizione come un’anomalia che contravviene ai principi di trasparenza e discontinuità, solleva interrogativi sulla reale separazione tra la precedente gestione e la nuova amministrazione.

La decisione di Decaro, al di là delle polemiche, riflette probabilmente la volontà di capitalizzare l’esperienza e la profonda conoscenza del sistema regionale che Emiliano possiede, mitigando al contempo il rischio di attriti e difficoltà nell’implementazione delle nuove politiche.

Si tratta di una mossa tattica che, se da un lato rischia di alimentare sospetti e insinuazioni, dall’altro potrebbe rappresentare un tentativo di garantire una transizione più fluida e una maggiore stabilità nell’attuazione del programma di governo.

L’operato di Decaro, fin dalle prime scelte, è sotto la lente d’ingrandimento.

La composizione della giunta, la distribuzione delle deleghe e le modalità di collaborazione con figure chiave della precedente amministrazione delineano le priorità e le strategie che guideranno l’azione regionale nei prossimi anni.

L’attenzione ora è focalizzata sulla capacità di Decaro di conciliare la necessità di rinnovamento con la gestione pragmatica delle risorse e delle competenze esistenti, dimostrando di saper affrontare le sfide complesse che attendono la Puglia in termini di sviluppo economico, infrastrutture e servizi sociali.

Il ruolo di Emiliano, seppur marginale nelle attività istituzionali, rimarrà comunque significativo come punto di riferimento per questioni legali e di strategia, influenzando, in qualche modo, il percorso della nuova amministrazione.