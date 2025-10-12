Onda Umana per la Pace: Perugia-Assisi, un Grido Collettivo

Un’onda umana, ben oltre le duecentomila persone, ha solcato la valle umbra, un flusso che non si vedeva dai primi anni del nuovo millennio, riportando alla memoria un’eco di speranza e mobilitazione.

La marcia da Perugia ad Assisi, animata dallo slogan “Imagine alla the people”, ha rappresentato un vibrante affresco di cittadinanza attiva e desiderio di cambiamento.

Non si trattava di una semplice passeggiata, ma di una manifestazione composita, un caleidoscopio di colori e simboli che rifletteva un’ampia gamma di sensibilità e appartenenze.

Le bandiere arcobaleno, icona universale della pace e della solidarietà, si alternavano al tricolore italiano, testimonianza di un orgoglio nazionale intriso di valori progressisti.

Associazioni come le Acli, Greenpeace e una vasta rappresentanza sindacale, guidata dal segretario generale Maurizio Landini, hanno contribuito a delineare un quadro di impegno civile e sociale.

La presenza di gonfaloni municipali e delle fasce tricolori dei sindaci ha sottolineato il coinvolgimento delle amministrazioni locali, evidenziando un’adesione diffusa all’ideale di una comunità coesa e proiettata verso il futuro.

Questa manifestazione non si è configurata come un atto di opposizione o di protesta contro specifici soggetti o politiche, bensì come un’affermazione positiva, un inno alla speranza e alla costruzione di un mondo più giusto e pacifico.

Era un popolo della pace, un’espressione tangibile della volontà di promuovere la riconciliazione, la giustizia sociale e la tutela dell’ambiente, un grido collettivo in favore di un futuro migliore, un futuro “alla the people”.

La marcia ha incarnato un’urgenza condivisa: quella di superare le divisioni e di costruire ponti, un’aspirazione universale che risuona in ogni angolo del mondo.