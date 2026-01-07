PAC e Mercosur: l’Europa sblocca l’intesa con più fondi.

- Advertisement -

La complessa negoziazione sulla Politica Agricola Comune (PAC) si configura come un nodo cruciale per l’equilibrio strategico dell’Unione Europea, intrecciando obiettivi economici, ambientali e geopolitici.

La Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, sta delineando una nuova architettura finanziaria, predisponendo un significativo incremento delle risorse – stimato intorno ai 45 miliardi di euro – destinati a sostenere il settore agricolo.

Questa mossa, apparentemente un gesto di concessione, si inserisce in una strategia più ampia volta a sbloccare l’accordo commerciale con il Mercosur, un’area di libero scambio di rilevanza strategica comprendente Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay.

L’aumento dei fondi PAC rappresenta un tentativo di placare le preoccupazioni espresse da diversi Stati membri, tra cui l’Italia, che si erano mostrati particolarmente cauti sia riguardo alle prospettive del bilancio pluriennale 2028-2034, sia in merito alle implicazioni dell’accordo con il Mercosur.

Le resistenze italiane, in particolare, riflettevano timori relativi alla potenziale impatto competitivo sull’agricoltura europea, la salvaguardia delle produzioni tipiche e l’adozione di standard ambientali e sociali adeguati.

La promessa di maggiori risorse mira a mitigare queste ansie, offrendo una maggiore flessibilità per affrontare le sfide legate alla transizione ecologica, alla sostenibilità e alla resilienza del settore primario.

La reazione positiva proveniente dal presidente francese Emmanuel Macron testimonia l’importanza politica di questa manovra.

Macron attribuisce i progressi compiuti all’azione proattiva dell’Europa, evidenziando come la mobilitazione diplomatica e la capacità di compromesso siano elementi chiave per la realizzazione degli obiettivi strategici dell’Unione.

Tuttavia, è fondamentale considerare che l’intesa sul Mercosur e la riforma della PAC non sono semplici questioni economiche, ma riguardano anche la sovranità alimentare, la sicurezza delle forniture, le relazioni commerciali globali e la coesione interna dell’UE.

L’incremento dei fondi PAC, pertanto, va interpretato come un segnale che l’Europa è consapevole delle complessità che si presentano nel tentativo di conciliare le esigenze di un settore agricolo moderno e sostenibile con le pressioni del mercato globale e le ambizioni di crescita economica.

Il futuro della PAC e dell’accordo con il Mercosur dipenderà dalla capacità di trovare un equilibrio tra gli interessi dei diversi Stati membri e dalla volontà di perseguire una visione strategica che tenga conto delle implicazioni a lungo termine per l’Unione Europea e il suo ruolo nel mondo.

L’analisi approfondita delle condizioni e dei vincoli associati a questi finanziamenti sarà cruciale per garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace e rispondano alle reali esigenze del settore agricolo europeo.