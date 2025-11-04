Piano Casa: Sfratti più rapidi, ma a che prezzo?

Il governo Meloni accelera sull’implementazione del Piano Casa, delineando un approccio volto a incrementare l’offerta abitativa, con particolare attenzione alle esigenze delle giovani coppie.

Il disegno di legge in discussione al Senato introduce una revisione significativa delle procedure relative agli sfratti per morosità incollocata, mirando a una maggiore efficienza e rapidità nell’esecuzione.

L’innovazione principale risiede nella proposta di delegare la gestione dei provvedimenti di rilascio dell’abitazione, in caso di mancato pagamento dell’affitto per due mensilità consecutive, a un’apposita Autorità unica, ente pubblico amministrativo con competenze specifiche.

Questa soluzione si discosta dall’attuale iter giudiziario, che spesso si rivela lungo e oneroso, generando contenziosi prolungati.

L’obiettivo è quindi duplice: ridurre il carico di lavoro dei tribunali civili, alleggerendo il sistema giudiziario, e contrastare il fenomeno delle locazioni “mordi e fuggi”, in cui gli inquilini, sapendo di poter contare su lunghe battaglie legali, abusano della disponibilità abitativa senza adempiere ai propri obblighi contrattuali.

Tuttavia, la proposta solleva questioni di rilevanza costituzionale e di garanzia dei diritti.

L’affidamento di una decisione di sfratto a un ente amministrativo, bypassando la valutazione di un giudice, rischia di compromettere il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, pilastri fondamentali del sistema giudiziario italiano.

Si pone, infatti, il problema dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’Autorità unica, potenzialmente esposta a pressioni politiche o amministrative.

Inoltre, l’efficacia della misura nel risolvere il problema della carenza abitativa è discutibile.

La semplificazione delle procedure di sfratto, di per sé, non garantisce l’aumento dell’offerta di alloggi a prezzi accessibili.

È necessario affiancare interventi strutturali volti a incentivare la costruzione di nuove abitazioni, a riqualificare il patrimonio edilizio esistente e a promuovere politiche abitative innovative, come il sostegno all’affitto per le fasce più deboli e la diffusione di modelli di co-housing e di edilizia sociale.

La proposta di legge, pertanto, necessita di un’attenta valutazione da parte del Parlamento e delle parti sociali, al fine di bilanciare l’esigenza di accelerare le procedure di sfratto con la tutela dei diritti fondamentali e la promozione di un sistema abitativo equo e sostenibile.

La discussione dovrebbe estendersi anche alle cause profonde della morosità incollocata, che spesso sono legate a problemi di precarietà lavorativa, bassi salari e mancanza di politiche di welfare adeguate.

Un approccio complessivo e multidimensionale è essenziale per affrontare la questione abitativa in modo efficace e duraturo.