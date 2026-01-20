PNRR: Finanziamenti a rischio, crollo Protezione Internazionale.

- Advertisement -

La mancata erogazione dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sta generando un cortocircuito di proporzioni significative, minacciando la coerenza e l’efficacia dell’impegno italiano verso l’Unione Europea.

L’assenza di risorse destinate al reclutamento di un contingente di 10.000 unità di personale specializzato non si configura come un mero ritardo amministrativo, ma rappresenta un rischio sistemico che incide sulla capacità del Paese di onorare i propri obblighi e di capitalizzare gli investimenti strategici previsti dal piano.

La situazione, con particolare acuziezza, si manifesta nelle Sezioni Specializzate per la Protezione Internazionale, fulcro dell’implementazione del Sistema Comune Europeo d’Asilo (SCUA).

Queste sezioni, cruciali per la gestione dei flussi migratori e la garanzia di protezione a individui vulnerabili, dipendono in modo critico dalla presenza di un personale qualificato e dedicato.

La carenza di risorse preclude la possibilità di costituire i team di supporto al giudice, elementi imprescindibili per assicurare la funzionalità minima del processo decisionale in materia di asilo, spesso caratterizzato da complessità giuridiche e tecniche elevate.

La dissoluzione di questi team, frutto di un consolidato metodo di lavoro collaborativo e basato sull’expertise multidisciplinare, rischia di compromettere l’uniformità delle decisioni, l’accuratezza delle valutazioni e la tempestività delle procedure.

La perdita di competenze specialistiche si tradurrebbe in un aumento del rischio di errori, in un’eccessiva lunghezza dei tempi decisionali e, in ultima analisi, in una compromissione della credibilità del sistema di protezione internazionale italiano.

L’impegno preso con l’Unione Europea non è soltanto una questione di adempimento formale, ma un elemento fondamentale per la costruzione di un’Europa forte e coesa, capace di affrontare le sfide globali con strumenti condivisi ed efficaci.

Il mancato rispetto degli obiettivi del PNRR non solo penalizza l’Italia in termini di immagine e di accesso a ulteriori finanziamenti, ma erode anche la fiducia nell’operato delle istituzioni europee.

L’audizione richiesta all’attenzione della Commissione Europea da parte dell’Anm (Avvocatura Nazionale dei Ministri) non è un gesto isolato, ma un campanello d’allarme che sollecita un intervento urgente per scongiurare una deriva potenzialmente disastrosa.

La risoluzione di questa impasse richiede un cambio di paradigma, che veda l’investimento nel capitale umano come priorità strategica, in grado di generare un impatto positivo e duraturo sull’intero sistema Paese.

L’attuazione del PNRR, e in particolare la sua componente relativa alla protezione internazionale, non può essere relegata a un mero esercizio contabile, ma deve rappresentare un’opportunità per rafforzare le istituzioni, migliorare i servizi e promuovere un futuro più giusto e sostenibile.