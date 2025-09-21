Ponte Messina: Bruxelles chiede chiarimenti sull’impatto ambientale.

La Commissione Europea ha sollevato interrogativi precisi e richiesto una valutazione più approfondita degli impatti ambientali del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, segnando una fase cruciale nel suo iter autorizzativo.

La comunicazione, formalizzata in una lettera indirizzata al Ministero dell’Ambiente italiano e resa pubblica da Bloomberg, evidenzia la necessità di chiarimenti su aspetti specifici e l’implementazione di misure correttive potenzialmente significative, prima di poter esprimere un parere favorevole all’avvio dei lavori o alla sua definitiva approvazione.

L’intervento di Bruxelles non si configura come un rifiuto a priori, bensì come un’invito a una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione di un’opera di tale portata, che incide profondamente su un ecosistema fragile e complesso.

La richiesta di approfondimenti si concentra su aree sensibili quali la valutazione dei rischi sismici, l’impatto sulla biodiversità marina e terrestre, l’inquinamento acustico e luminoso, e l’effetto sulle dinamiche idrologiche dello Stretto.

La lettera europea non si limita a richiedere informazioni, ma sollecita anche l’adozione di strategie di mitigazione più efficaci e innovative, che tengano conto delle più recenti conoscenze scientifiche e delle migliori pratiche ambientali a livello internazionale.

Questo implica, ad esempio, un’analisi dettagliata delle alternative progettuali, con particolare attenzione alla riduzione dell’impronta ecologica e all’ottimizzazione dell’uso delle risorse.

Angelo Bonelli, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha confermato di aver ricevuto la comunicazione dalla Commissione Europea, in risposta ad una sua specifica interrogazione relativa alle procedure di appalto e alla loro conformità con le normative europee.

Questa ulteriore conferma sottolinea l’attenzione con cui l’Unione Europea sta monitorando l’intera vicenda, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche in termini di correttezza e trasparenza delle procedure amministrative.

Il Ponte sullo Stretto, da decenni al centro di un acceso dibattito pubblico, rappresenta una sfida complessa che va ben oltre la semplice realizzazione di un’infrastruttura.

La richiesta di approfondimenti da parte della Commissione Europea pone l’accento sulla necessità di un approccio integrato, che concili le esigenze di sviluppo economico con la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico.

La risposta italiana, e le successive azioni intraprese, saranno decisive per determinare il futuro del progetto e per dimostrare l’impegno del Paese verso una crescita sostenibile e responsabile.

La questione non è quindi solo tecnica, ma politica ed etica: costruire un simbolo di collegamento o un fardello per le generazioni future.