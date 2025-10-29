Ponte Messina: Stop della Corte dei Conti, futuro incerto.

La decisione della Corte dei Conti segna un punto di arresto significativo per il tanto dibattuto progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

L’organo di controllo della spesa pubblica, dopo un’approfondita valutazione tecnico-economica protrattasi per mesi, ha espresso un parere negativo, negando il visto di legittimità e la registrazione della delibera del Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) risalente ad agosto.

Questa delibera aveva formalmente approvato il progetto definitivo dell’opera, aprendo la strada a successive fasi di realizzazione.

La decisione non è un mero atto di forma.

Essa riflette una serie di criticità strutturali emerse nell’analisi condotta dai magistrati contabili, che non si limitano a questioni procedurali, ma investono la sostenibilità complessiva del progetto.

In particolare, la Corte ha sollevato dubbi significativi riguardo alla congruità dei costi stimati, considerati eccessivi e non adeguatamente giustificati alla luce delle condizioni economiche attuali e delle proiezioni future.

L’analisi ha evidenziato una carenza di trasparenza nella definizione dei costi e un’assenza di alternative progettuali più economiche e funzionali, che avrebbero potuto ridurre l’impatto finanziario sull’erario.

Oltre alla questione dei costi, la Corte dei Conti ha espresso riserve sull’adeguatezza dello studio di impatto ambientale e sulla valutazione del rischio sismico, fattori cruciali in una zona geologicamente complessa come lo Stretto.

Le preoccupazioni riguardano la potenziale vulnerabilità dell’infrastruttura a eventi naturali estremi e la mancanza di misure di mitigazione sufficientemente robuste.

La decisione della Corte dei Conti apre ora uno scenario incerto per il futuro del Ponte.

La delibera del Cipe, senza il visto di legittimità, non può essere considerata pienamente valida e la realizzazione dell’opera, come concepita, è di fatto sospesa.

Il Governo è ora chiamato a confrontarsi con le osservazioni della Corte, valutando se apportare modifiche sostanziali al progetto o se rivalutare completamente la sua fattibilità.

Questo episodio ripropone, in termini ancora più urgenti, il dibattito sull’opportunità di realizzare un’opera così complessa e costosa, in un contesto di risorse pubbliche limitate e di priorità nazionali concorrenti.

La decisione della Corte dei Conti rappresenta un monito a una gestione della cosa pubblica improntata alla prudenza, alla trasparenza e alla responsabilità, ponendo l’attenzione sulla necessità di scelte strategiche basate su dati oggettivi e su una valutazione rigorosa dei benefici effettivi per la collettività.

L’episodio sottolinea anche l’importanza cruciale del ruolo di controllo della Corte dei Conti, garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.