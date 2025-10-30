Ponte sullo Stretto: Governo in Emergenza dopo la Decisione della Corte dei Conti

Il governo italiano ha convocato una riunione di emergenza a Palazzo Chigi per affrontare le implicazioni di una recente decisione della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti, che ha sollevato interrogativi cruciali sul futuro del Ponte sullo Stretto di Messina.

La decisione, che nega il visto di legittimità alla delibera del Comitato Interministeriale per gli Investimenti in Infrastrutture Pubbliche (Cipess) riguardante l’opera, innesca un momento delicato nel percorso del progetto, generando incertezze procedurali e potenziali ritardi significativi.

La riunione, presieduta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con la partecipazione fisica del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha visto anche la connessione in videocollegamento dell’altro Vicepremier, Antonio Tajani, impegnato in una missione istituzionale in Africa, a testimonianza dell’importanza strategica attribuita alla questione.

La decisione della Corte dei Conti, che si configura come un controllo di legittimità amministrativa, non implica necessariamente l’invalidità dell’opera in sé, ma evidenzia delle criticità nella procedura di approvazione della delibera Cipess.

Questi rilievi potrebbero riguardare aspetti formali, come la corretta applicazione delle normative di settore, la completezza della documentazione presentata o l’aderenza alle disposizioni di legge relative ai controlli preventivi.

La negazione del visto di legittimità implica che l’atto deliberativo non può essere considerato pienamente valido finché le questioni sollevate non vengono chiarite e, eventualmente, corrette.

Il Ponte sullo Stretto, progetto complesso e storicamente controverso, rappresenta un obiettivo politico e infrastrutturale di primaria importanza per il governo.

Oltre al suo valore simbolico, che rimanda a un’ambizione di superare divisioni geografiche e promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno, l’opera è percepita come un volano per l’economia, capace di creare occupazione e stimolare la crescita.

La riunione di Palazzo Chigi ha dunque avuto l’obiettivo di analizzare nel dettaglio le motivazioni alla base della decisione della Corte dei Conti, valutare le possibili opzioni di risposta e definire una strategia per superare l’ostacolo.

Si discutevano, tra le varie possibilità, la presentazione di un ricorso contro la decisione stessa, la revisione della delibera Cipess per rispondere ai rilievi sollevati o la ricerca di soluzioni alternative per garantire la continuità del progetto.

La questione del Ponte sullo Stretto si intreccia con più ampie riflessioni sulla governance dei grandi progetti infrastrutturali in Italia, sull’importanza di una maggiore trasparenza e accountability nei processi decisionali e sulla necessità di un equilibrio tra l’urgenza di realizzare opere strategiche e il rispetto dei controlli di legalità.

Il futuro del Ponte sullo Stretto, e con esso la fiducia nelle capacità del governo di portare a termine progetti complessi, dipenderà dalla capacità di gestire questa situazione con responsabilità e competenza.