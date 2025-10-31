Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti rimanda, forti riserve.

La vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina, segnata da un complesso intreccio di valutazioni tecniche, procedure amministrative e rilievi di controllo, culmina oggi con una decisione di rimando.

Prima di questa fase, una lunga e articolata indagine, protrattasi per anni, ha visto la Corte dei Conti sollevare profonde riserve in merito alla delibera di avvio del progetto, approvata dal Comitato Interministeriale per gli Investimenti Strategici (Cipess).

L’esame preliminare, documentato in un’analisi approfondita di ben sei volumi, aveva già evidenziato una serie di anomalie e zone d’ombra che richiedevano un’urgente revisione.

L’istruttrice della Corte, la Dott.ssa Valeria Franchi, ha ricostruito meticolosamente la sequenza temporale degli atti, tracciando i passaggi cruciali attraverso i vari uffici e ministeri coinvolti.

La sua relazione, destinata alla presidenza del Consiglio, non si è limitata a una cronologia degli eventi, ma ha posto interrogativi stringenti sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

I dubbi sollevati riguardano in particolare l’adeguatezza delle indagini preliminari, la congruità delle valutazioni di impatto ambientale e paesaggistico, e la conformità alle normative vigenti in materia di appalti pubblici e gestione dei beni pubblici.

In particolare, l’istruttrice ha focalizzato l’attenzione sulla coerenza tra la complessità geologica e sismica del sito e le soluzioni progettuali proposte, oltre che sulla sostenibilità finanziaria del progetto nel lungo termine.

L’analisi ha messo in luce come alcuni aspetti chiave, come la corretta valutazione dei rischi sismici e la definizione precisa dei costi di realizzazione e manutenzione, non fossero stati affrontati con la dovuta approfondimento.

Sono state inoltre segnalate incongruenze nelle stime dei benefici economici attesi, sollevando interrogativi sulla reale capacità del Ponte di generare un impatto positivo per il territorio.

La decisione di rimando, presa dall’organo collegiale della Corte dei Conti, rappresenta quindi l’esito di un percorso di verifica rigoroso e puntuale.

I rilievi definitivi, che costituiranno il fulcro delle motivazioni della decisione, saranno resi pubblici entro un mese e forniranno una documentazione dettagliata delle criticità riscontrate, contribuendo a chiarire le responsabilità e a indicare le possibili azioni correttive.

La trasparenza di questo processo, auspicabilmente, alimenterà un dibattito costruttivo, fondamentale per la definizione del futuro di un’opera così complessa e delicata per il Paese.