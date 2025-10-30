Ponte sullo Stretto: Meloni convoca l’incontro decisivo.

La questione del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera infrastrutturale che da decenni alimenta dibattiti e controversie, torna al centro dell’attenzione governativa.

Una riunione urgente, convocata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si terrà questa mattina a Palazzo Chigi per esaminare le implicazioni di una recente decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti.

Quest’organo di garanzia costituzionale ha, infatti, negato il “visto di legittimità” alla delibera del Comitato Interministeriale per gli Investimenti in Infrastrutture Pubbliche (Cipess) relativa all’opera.

La decisione della Corte dei conti rappresenta un ostacolo significativo al proseguimento del progetto, sollevando interrogativi sulla sua fattibilità legale e finanziaria.

Il “visto di legittimità” è un atto cruciale che attesta la correttezza formale e sostanziale di una decisione amministrativa, garantendo la sua validità e impedendo future impugnazioni.

La sua mancata concessione suggerisce che la Corte dei conti ha rilevato irregolarità procedurali o vizi di legittimità nella delibera del Cipess.

La riunione di Palazzo Chigi si preannuncia complessa e potenzialmente decisiva.

Il Governo, guidato dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si troverà a valutare diverse opzioni, che spaziano dalla presentazione di ricorso contro la decisione della Corte dei conti alla revisione del progetto stesso.

Il Ponte sullo Stretto, un’opera ambiziosa che mira a collegare la Sicilia e la Calabria attraverso un viadotto sospeso, ha sempre suscitato un acceso confronto tra sostenitori, che ne esaltano il potenziale sviluppo economico e la riduzione delle distanze, e oppositori, che ne criticano i costi elevati, l’impatto ambientale e la presunta inefficacia in termini di benefici reali per la popolazione.

Oltre alle questioni legali e finanziarie, la riunione dovrà tenere conto del contesto politico e sociale.

Il dibattito pubblico rimane polarizzato e qualsiasi decisione presa dal Governo avrà un impatto significativo sull’opinione pubblica e sulle relazioni con le istituzioni locali.

L’esito della riunione di Palazzo Chigi determinerà il futuro del Ponte sullo Stretto, un’opera che incarna le sfide e le opportunità dello sviluppo infrastrutturale in Italia, un paese spesso diviso tra la necessità di modernizzare la sua rete di trasporti e la tutela del suo patrimonio ambientale e culturale.

La vicenda solleva anche interrogativi più ampi sulla governance dei grandi progetti infrastrutturali e sul ruolo della Corte dei conti nella garanzia della legalità e dell’efficienza della spesa pubblica.