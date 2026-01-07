Roma, Acca Larentia e Alberone: Memorie a Confronto.

- Advertisement -

Nel cuore di Roma, ad Acca Larentia, risuonano le parole di memoria e commemorazione.

Un grido che, in un rituale reiterato, si propaga attraverso il tempo, scandito da ripetizioni del presente e culminante nel saluto romano.

Ogni anno, la comunità di CasaPound, affiancata da un variegato panorama di militanti di destra radicale, si raduna per onorare le vittime dell’attentato del 7 gennaio 1978, un evento tragico che ha segnato profondamente la loro identità collettiva.

Questa commemorazione non è un mero atto formale, bensì un’esplicita rivendicazione di appartenenza e di una narrazione storica alternativa.

Il luogo scelto, Acca Larentia, evoca un passato mitologico e una presunta origine plebea di Roma, reinterpretata come simbolo di una lotta contro l’aristocrazia e, in una lettura contemporanea, contro il presunto potere costituito.

La ripetizione del presente, quasi un mantra, mira a mantenere vivo il ricordo e a rafforzare il legame tra i presenti e le vittime, trasmettendo un senso di continuità ideologica e di responsabilità morale.

Il saluto romano, gesto carico di simbolismo, rappresenta un richiamo all’antica grandezza di Roma e un’affermazione di valori ritenuti fondamentali per l’identità nazionale.

Parallelamente, a breve distanza, sull’Appia Nuova, l’area dell’Alberone funge da palcoscenico di un contrappeso significativo.

Un presidio antifascista, composto da collettivi autonomi, studenti e gruppi di opposizione, si erge a testimonianza di una lettura divergente della storia e della memoria.

Questo contro-presidio non è solo una manifestazione di dissenso, ma un tentativo di contestualizzare l’evento del 1978 in un quadro più ampio di violenza politica e di radicalizzazione sociale.

La sua presenza sottolinea la complessità del dibattito pubblico su temi come la memoria storica, l’identità nazionale e l’interpretazione del passato.

L’accostamento di queste due manifestazioni, separate geograficamente ma unite da un profondo divario ideologico, mette in luce la persistenza di tensioni latenti all’interno della società italiana.

L’atto di commemorazione, per CasaPound e i suoi alleati, rappresenta un’occasione per riaffermare la propria identità e il proprio ruolo nella società, mentre per i manifestanti antifascisti, costituisce un monito contro le derive autoritarie e un invito a promuovere i valori della democrazia e dell’antifascismo.

La coesistenza di queste due narrazioni, in un territorio condiviso, rivela la necessità di un dialogo costruttivo, pur nelle divergenze, per affrontare il passato e costruire un futuro di convivenza pacifica e di rispetto reciproco.

La vicinanza fisica delle due manifestazioni, inoltre, amplifica la portata simbolica dell’evento, rendendolo un microcosmo delle profonde divisioni che ancora attraversano il Paese.