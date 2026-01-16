Roma, cuore di un grido per l’Iran: manifestazione al Campidoglio

- Advertisement -

Roma si appresta a diventare il cuore pulsante di una mobilitazione di portata nazionale, un grido collettivo che risuona per le strade italiane in solidarietà alla popolazione iraniana.

L’appuntamento, organizzato da Amnesty International Italia e dal movimento Women Life Freedom for Peace and Justice, si terrà oggi alle 16 sulla scalinata del Campidoglio, un luogo simbolico che evoca i valori di libertà e giustizia.

L’eco della protesta iraniana, nata dalle tragiche circostanze legate alla morte di Mahsa Amini e alimentata da decenni di repressione, ha mobilitato una vasta gamma di attori sociali e politici italiani.

L’iniziativa non si configura semplicemente come una manifestazione di supporto, ma si propone come un atto di denuncia verso un regime autoritario che calpesta i diritti umani fondamentali, in particolare quelli delle donne.

Un ampio spettro politico ha risposto all’appello, segnando un raro momento di convergenza in un panorama politico spesso frammentato.

Dalle forze di sinistra, leader come Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, insieme a Riccardo Magi di Più Europa, si sono uniti per esprimere la loro solidarietà.

Giuseppe Conte, accompagnato da una delegazione del Movimento 5 Stelle, e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, dimostrano un impegno condiviso verso i valori di giustizia sociale e rispetto dei diritti.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rafforza ulteriormente il significato dell’evento, sancendo una risposta istituzionale alla sofferenza del popolo iraniano.

Assente Carlo Calenda, impegnato in un corteo radicale, e Matteo Renzi, pur rappresentato da esponenti di Italia Viva, la partecipazione di Forza Italia, con la capogruppo capitolina Rachele Mussolini, testimonia un ampio consenso politico di fronte alla violazione dei diritti umani.

Ma la forza della mobilitazione risiede soprattutto nella partecipazione attiva della società civile.

Un mosaico variegato di associazioni, collettivi e reti ha aderito all’iniziativa, creando un fronte compatto a sostegno della popolazione iraniana.

Tra i nomi più significativi: Agedo Roma, Agapanto, Angeli Press, Anpi, Aoi, Casa Internazionale delle Donne, Cgil Roma Lazio, Famiglie Arcobaleno, Fondazione Marisa Belisario, Gay Center, Gaynet, Giulia Giornaliste, Lesconfinate, Mario Mieli, Movimento Federalista Europei (sezione Roma), Noi Rete Donne, Noi Torpigna, Rete Italiana Pace e Disarmo, Rete No Bavaglio, Stop Rearm Europe-Roma, Storie di mondi possibili, Un Ponte Per.

Questa adesione massiccia sottolinea come la causa iraniana sia diventata una questione di coscienza collettiva, un appello a difendere i valori universali di libertà, uguaglianza e dignità umana.

Anche il mondo sindacale ha risposto, con l’adesione della Uil e la presenza della segreteria del Lazio della Cgil, evidenziando il ruolo cruciale dei diritti dei lavoratori e delle libertà civili nella lotta contro l’oppressione.

La mobilitazione di oggi non è solo una manifestazione di solidarietà, ma un monito, un appello a non dimenticare la sofferenza di un popolo e a impegnarsi attivamente per un mondo più giusto e libero.