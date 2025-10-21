Roma: Piazza Sant’Apostoli, un gesto corale per la libertà di stampa.

La vibrante piazza Sant’Apostoli, nel cuore di Roma, ha fatto da cornice a un gesto corale di sostegno alla libertà di informazione, scaturito dall’iniziativa del Movimento 5 Stelle in seguito all’aggressione subita dal giornalista di Report, Sigfrido Ranucci.

L’evento, concepito come una piattaforma aperta e priva di simboli partitici, si è configurato come un raro momento di convergenza in un panorama politico spesso frammentato.

L’affluenza ha superato le aspettative, testimoniando una diffusa preoccupazione per le minacce alla stampa e alla capacità dei giornalisti di indagare e riferire in modo indipendente.

L’attentato a Ranucci non è stato percepito come un episodio isolato, ma come un campanello d’allarme, un segnale di un clima di intimidazione che rischia di compromettere il ruolo cruciale della stampa nella democrazia.

L’aspetto più significativo e inatteso della manifestazione è stata la presenza di una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dai capigruppo parlamentari Lucio Malan e Galeazzo Bignami, affiancati dal responsabile organizzativo Giovanni Donzelli.

Questa partecipazione, a livello di rappresentanti di primo piano, ha assunto un valore simbolico notevole.

Dimostra un riconoscimento, per quanto formale, dell’importanza della libertà di stampa, un principio cardine per la salvaguardia delle istituzioni democratiche.

La convergenza, pur temporanea e circoscritta a questo specifico evento, solleva interrogativi interessanti.

In un’epoca caratterizzata da polarizzazione e accuse reciproche, la capacità di superare le divisioni ideologiche in difesa di valori condivisi rappresenta una potenziale risorsa per il tessuto sociale e politico.

La manifestazione, quindi, non si è limitata a un atto di solidarietà verso un singolo giornalista.

Si è configurata come un’occasione per riflettere sulla salute della democrazia italiana, sulla necessità di tutelare l’indipendenza dei media e sulla responsabilità di tutti gli attori politici nel contrastare qualsiasi forma di pressione o violenza nei confronti di chi esercita il diritto di informare.

La libertà di stampa non è un privilegio, ma un pilastro fondamentale per garantire la trasparenza dell’azione di governo e il diritto dei cittadini di essere informati in modo completo e imparziale.

L’episodio, in definitiva, invita a una riflessione più ampia sulla necessità di creare un ambiente in cui i giornalisti possano lavorare in sicurezza, senza timori e senza censure, al servizio della collettività.