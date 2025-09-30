Rosa Piermattei vota: un’icona di rinascita nelle Marche.

Il volto segnato da un percorso recente, un’immagine che cattura un ritorno alla normalità: Vittorio Sgarbi condivide sui suoi canali social una fotografia di Rosa Piermattei, sindaca di San Severino Marche, mentre compie il suo atto di voto.

La didascalia, concisa e densa di significato, esprime un’emozione palpabile: “Più marchigiano di un marchigiano.

“L’immagine trascende la semplice documentazione di un momento elettorale.

Rappresenta la resilienza di una comunità, la forza di una figura chiave che ha incarnato il dolore e la ricostruzione dopo il sisma che ha colpito il territorio.

Il lungo ricovero ospedaliero, come traspare dalla sua apparenza, ha lasciato il segno, ma non ha scalfito la sua determinazione.

San Severino Marche, un paese simbolo della fragilità e della capacità di rialzarsi, è al centro dell’attenzione.

Il terremoto del 2016 ha lasciato ferite profonde, non solo fisiche ma anche emotive, che richiederanno tempo e impegno per essere rimarginate.

La ricostruzione, intesa non solo come riedificazione di edifici ma come rinascita di una comunità, è un processo complesso che coinvolge l’intera regione.

Gli hashtag #sanseverinomarche e #rinascimentomarchigiano non sono semplici etichette, ma veri e propri manifesti di speranza.

#sanseverinomarche richiama l’identità, la storia, la cultura di un paese che ha perso molto ma non la sua anima.

#rinascimentomarchigiano evoca un processo di rinnovamento profondo, un’occasione per ripensare il territorio, le sue vulnerabilità, le sue potenzialità.

Rosa Piermattei, sindaca dal cuore grande e dalla leadership incrollabile, è diventata un’icona di questa rinascita.

La sua presenza al seggio elettorale, nonostante le difficoltà, è un gesto di coraggio e di fiducia nel futuro.

Simboleggia la volontà di riprendere il cammino, di guardare avanti, di ricostruire non solo le case ma anche la speranza.

L’immagine condivisa da Sgarbi, un intellettuale noto per la sua sensibilità e la sua capacità di cogliere l’essenza delle cose, amplifica il messaggio.

Essa celebra la forza d’animo dei marchigiani, la loro capacità di affrontare le avversità con dignità e resilienza, la loro profonda radicata identità territoriale.

È un tributo a un popolo che ha saputo trasformare il dolore in speranza, la distruzione in opportunità di rinascita.

Un ritorno alla vita, un voto per il futuro.