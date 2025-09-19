Salvini e Israele: Inquietudine e Appello a una Posizione Italiana Chiara

Le dichiarazioni del Ministro Salvini, espresse in un’intervista all’emittente televisiva israeliana, generano profonda inquietudine e richiedono una risposta ferma e inequivocabile da parte dell’Italia.

Affermare il “diritto alla difesa” di Israele in un contesto di conflitto armato caratterizzato da un perdurare e un’intensificazione delle sofferenze umanitarie a Gaza, come osservato da numerosi osservatori internazionali e organizzazioni non governative, non può essere interpretato come un atto neutro.

Al contrario, rappresenta un’adesione implicita a una narrativa che ignora, o minimizza, la gravità delle conseguenze per la popolazione civile palestinese.

L’affermazione, in particolare, si pone in dissonanza con i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario e con la tradizione di impegno dell’Italia a favore di una soluzione pacifica e duratura del conflitto israelo-palestinese.

Il tragico bilancio delle vittime, con un numero devastante di bambini – una cifra che supera le ventimila unità – e decine di migliaia di civili feriti, costretti a sfollamenti forzati e privati dei diritti fondamentali, non può essere liquidato come un semplice “dramma collaterale” di un conflitto.

La descrizione di deportazioni, spesso condotte in assenza di infrastrutture sanitarie e di supporto, solleva serie preoccupazioni riguardo alla violazione del diritto alla vita e alla dignità umana.

È imperativo che il Governo italiano, attraverso le voci del Ministro Tajani e della Presidente Meloni, si faccia carico di chiarire la posizione ufficiale dell’Italia su questa crisi umanitaria.

Un silenzio o una reticenza di fronte a tali sofferenze comporterebbe una compromissione dell’immagine dell’Italia nel panorama internazionale e, soprattutto, una profonda ingiustizia nei confronti della popolazione palestinese.

È fondamentale che l’Italia condanni esplicitamente la violenza indiscriminata, promuova l’accesso all’assistenza umanitaria e sostenga attivamente gli sforzi per una soluzione politica che garantisca la sicurezza e la prosperità di entrambe le parti in conflitto.

La partecipazione di parlamentari italiani, come Arturo Scotto e Annalisa Corrado, a iniziative come la Global Sumud Flotilla testimonia l’impegno civile e la necessità di un approccio critico e attento alla difesa dei diritti umani, anche in contesti geopolitici complessi.

L’Italia, in quanto membro attivo della comunità internazionale, ha la responsabilità morale e legale di agire con fermezza per proteggere i più vulnerabili e promuovere la giustizia.