San Francesco festa nazionale: un riconoscimento e una sfida.

La ricorrenza del 4 ottobre, data che celebra la figura di San Francesco d’Assisi, patrono dell’Italia, assume ora un significato inedito: è ufficialmente una festa nazionale.

La decisione, formalizzata con la promulgazione di una legge presidenziale, segna un riconoscimento istituzionale di portata simbolica, che va ben oltre la mera celebrazione religiosa.

Questa scelta legislativa, tuttavia, non è stata priva di riflessioni e di un’attenta valutazione delle implicazioni che ne derivano.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alcune osservazioni critiche, dimostrando un approccio pragmatico e responsabile.

Queste puntualizzazioni, pur non intaccando la validità della legge, sottolineano la necessità di una riflessione più ampia sul significato e sulla corretta interpretazione di tale festività nazionale.

La scelta di San Francesco come patrono d’Italia affonda le radici in una storia complessa e ricca di significato.

Francesco d’Assisi, figura chiave del Medioevo, incarna ideali di povertà, umiltà, amore per la natura e profonda spiritualità, valori che, in diverse forme, hanno contribuito a plasmare l’identità italiana.

La sua predicazione, rivolta a tutti, indipendentemente dalla classe sociale o dalla fede, ha promosso la fratellanza e la pace, principi che continuano a risuonare nel dibattito pubblico contemporaneo.

Designare una festa nazionale a San Francesco non è semplicemente un atto celebrativo, ma un’occasione per riflettere sui valori che la figura del santo rappresenta.

Questi valori, come la cura del creato, l’attenzione ai più deboli, la ricerca della giustizia sociale e la promozione del dialogo interreligioso, sono particolarmente rilevanti nel contesto attuale, caratterizzato da sfide ambientali, disuguaglianze economiche e conflitti globali.

La decisione presidenziale, quindi, invita ad una rilettura critica e approfondita del messaggio francescano, evitando riduzioni semplificative o interpretazioni strumentali.

La festa del 4 ottobre deve essere un momento di ispirazione, un’occasione per riscoprire e valorizzare gli aspetti più autentici del pensiero francescano, promuovendo una cultura della solidarietà, della sostenibilità e della pace, in linea con i principi costituzionali e con l’identità nazionale.

Inoltre, l’istituzione di questa festa nazionale potrebbe favorire l’educazione civica, stimolando l’interesse dei giovani verso la storia e la cultura italiana, e incoraggiando una maggiore partecipazione alla vita pubblica.

La figura di San Francesco, con la sua straordinaria capacità di coniugare fede e azione, può rappresentare un modello positivo per le nuove generazioni, ispirandole a impegnarsi attivamente per il bene comune.

La celebrazione del 4 ottobre diventa, pertanto, un’opportunità per rinsaldare il senso di appartenenza e per rafforzare i legami che uniscono gli italiani, promuovendo un futuro più giusto e sostenibile.