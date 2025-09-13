Scontro a San Benedetto: Calenda e Schifani, polemiche a Giovani Forza Italia

Un episodio inatteso, una rottura di dinamiche consolidate, ha scosso la convention “Giovani Forza Italia” a San Benedetto del Tronto, trasformando una tre giorni di eventi in un focolaio di polemiche politiche.

Il confronto, di brevissima durata ma di impatto significativo, ha visto protagonisti Carlo Calenda, leader del partito Azione, e Renato Schifani, presidente del consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, innescando una reazione a catena che ha portato all’abbandono anticipato del meeting da parte di quest’ultimo.

L’alterco, consumatosi al di fuori del palco principale, è stato catalizzato da un’esternazione, definita da Schifani “un’offesa” nei confronti della Sicilia, un territorio di cui egli rivendica con orgoglio i recenti progressi economici.

Secondo la ricostruzione fornita da Schifani, l’incontro, inizialmente improntato a una consueta formalità, si è rapidamente deteriorato quando Calenda, durante un saluto, avrebbe espresso un giudizio severo e inequivocabile sull’isola, arrivando a suggerire una sua “cancellazione”.

Nonostante il tentativo di Schifani di controbilanciare l’affermazione con dati positivi relativi alla crescita del Prodotto Interno Lordo siciliano, l’atteggiamento di Calenda, descritto come perentorio e inamovibile, ha generato una reazione di sdegno che ha portato il governatore a rinunciare al suo intervento programmato e a lasciare l’evento.

La vicenda si colloca in un contesto di crescente polarizzazione politica e di divergenze programmatiche tra le diverse forze che compongono lo scenario italiano.

Sebbene in precedenza Schifani avesse espresso apprezzamento per le idee liberali di Calenda, sottolineando la condivisione di alcuni valori con il pensiero di Silvio Berlusconi, l’episodio ha evidenziato una frattura profonda, un disaccordo inconciliabile.

La risposta di Calenda, giunta in seguito, ha cercato di giustificare l’esternazione come un’espressione onesta e diretta, seppur impopolare.

Il leader di Azione ha argomentato che le sue parole sono frutto di una critica strutturale nei confronti di un sistema clientelare radicato, inefficiente e costoso, che affligge la regione Sicilia e che affonda le sue origini nello statuto speciale.

Questa analisi, a suo dire, non è un attacco personale, ma un tentativo di stimolare un dibattito costruttivo e necessario per promuovere un cambiamento profondo.

L’episodio, lungi dall’essere una semplice scaramuccia politica, solleva interrogativi più ampi sulla rappresentazione territoriale, sulle dinamiche del potere e sulla responsabilità del linguaggio politico in un’epoca caratterizzata da una crescente fragilità del consenso e da una sempre maggiore necessità di dialogo e comprensione reciproca.

La vicenda a San Benedetto del Tronto, quindi, rappresenta non solo un momento di tensione tra due figure politiche di spicco, ma anche un sintomo di un malessere più profondo che affligge il tessuto sociale e politico del nostro Paese.