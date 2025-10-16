Siderurgia in Crisi: Sciopero Nazionale Paralizza gli Impianti

La vertenza siderurgica, che coinvolge un complesso industriale di cruciale importanza strategica per il Paese, si è nuovamente infiammata con uno sciopero di 24 ore che ha paralizzato tutti i siti del gruppo precedentemente noto come Ilva.

L’agitazione, che si aggiunge a una lunga serie di contestazioni, mira a focalizzare l’attenzione sulla difficile situazione di oltre 10.700 dipendenti diretti, un numero che si espande significativamente considerando i circa 1.500 lavoratori in amministrazione straordinaria presso l’ex Ilva e i circa 6.000 che operano nell’indotto, figure imprescindibili per la catena di fornitura e la vitalità dell’intero comparto.

Nonostante un tentativo di mediazione da parte del Governo, con la convocazione di un tavolo di confronto a Palazzo Chigi fissato per il 28 ottobre, i sindacati hanno confermato la mobilitazione, sottolineando l’urgenza di risposte concrete e non di semplici promesse.

La scelta di procedere con lo sciopero testimonia una profonda sfiducia nelle attuali prospettive e una crescente preoccupazione per il futuro occupazionale.

A Taranto, epicentro storico della siderurgia italiana e scenario di complesse dinamiche ambientali e sociali, il corteo di lavoratori e rappresentanti sindacali ha sfidato le avverse condizioni meteorologiche per raggiungere Palazzo di Città.

Il sit-in organizzato e la successiva consegna di un documento al sindaco Piero Bitetti rappresentano un atto di pressione volto a sensibilizzare l’amministrazione locale e a richiedere un intervento attivo nella gestione della vertenza.

Il messaggio è chiaro: la crisi siderurgica non può essere relegata a una questione meramente industriale, ma impatta profondamente sul tessuto sociale ed economico del territorio.

Anche a Genova, un altro polo strategico per la siderurgia nazionale, l’azione di sciopero si è concretizzata con un’assemblea dei lavoratori siderurgici radunatasi davanti all’ingresso dello stabilimento.

La sospensione di tutte le attività per tutti i turni di lavoro dimostra la determinazione dei lavoratori a far sentire la propria voce e a rivendicare diritti e garanzie.

La vertenza, lungi dall’essere una semplice disputa sindacale, solleva questioni cruciali relative alla continuità produttiva di un settore fondamentale per l’economia nazionale, alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla responsabilità del governo nel garantire la transizione verso un modello industriale più sostenibile e inclusivo.

La pressione esercitata attraverso lo sciopero è un segnale di allarme che invita a una riflessione approfondita sulle radici profonde della crisi e sulla necessità di soluzioni strutturali e durature, che tengano conto non solo degli aspetti economici, ma anche di quelli sociali e ambientali.