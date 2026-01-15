Sostegno all’Ucraina: non un incentivo alla guerra, ma un argine alla precarietà.

- Advertisement -

Il sostegno all’Ucraina non è un incentivo alla perpetuazione del conflitto, bensì un argine necessario contro la genesi di una precarietà bellica mascherata da tregua.

Interromperlo prematuramente equivarrebbe a decretare la rinuncia alla pace vera, ancor prima che i suoi mattoni possano essere gettati su fondamenta solide.

La narrazione dominante, spesso semplificata, dipinge l’assistenza all’Ucraina come un fattore destabilizzante, un combustibile che alimenta la spirale della violenza.

Questa lettura, tuttavia, trascura un aspetto cruciale: la fragile precarietà di qualsiasi accordo imposto in assenza di un reale equilibrio di forze.

Una pace negoziata sotto costrizione, una pace imposta da una potenza aggressiva che si avvantaggia del relativo indebolimento del difensore, non è una pace duratura, ma una mera sospensione dei combattimenti, un armistizio che racchiude in sé i germi di future, e potenzialmente più violente, reiterate ostilità.

L’assistenza fornita all’Ucraina non si limita al mero supporto militare.

Essa rappresenta un investimento nella sicurezza europea, un baluardo contro l’erosione dei principi fondamentali del diritto internazionale.

La capacità dell’Ucraina di resistere e di riaffermare la propria sovranità e integrità territoriale è essenziale per preservare un ordine internazionale basato su regole, un ordine che garantisce la stabilità e la prevedibilità, elementi imprescindibili per la prosperità e la sicurezza di tutti.

L’interruzione del sostegno non sarebbe un atto di pacifismo, ma un segnale di debolezza, un incoraggiamento all’ulteriore aggressione e un incentivo per altre potenze revisioniste a mettere in discussione l’assetto geopolitico esistente.

Il messaggio che verrebbe trasmesso sarebbe chiaro: la forza bruta può prevalere sul diritto, l’annessione con la forza è tollerabile, la violazione della sovranità nazionale è una questione di convenienza politica.

La costruzione di una pace duratura richiede tempo, impegno e, soprattutto, un equilibrio di forze che consenta all’Ucraina di negoziare da una posizione di forza, di difendere i propri interessi legittimi e di garantire un futuro prospero e sicuro per i suoi cittadini.

Ritirare il sostegno in questo momento critico significherebbe privare l’Ucraina degli strumenti necessari per raggiungere questo obiettivo, condannandola a una pace imposta, una pace effimera e insostenibile.

In ultima analisi, la vera via per la pace non risiede nell’abbandono, ma nella perseveranza, nel sostegno incondizionato a una nazione che difende i propri valori, la propria libertà e la sicurezza dell’intero continente.

La pace non è un atto isolato, ma un processo continuo, un investimento a lungo termine che richiede coraggio, determinazione e un profondo senso di responsabilità.