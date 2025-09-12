Stallo nell’informazione italiana: un campanello d’allarme per la democrazia.

Il panorama dei media italiani continua a presentare una configurazione complessa e, per certi versi, preoccupante, confermando una tendenza negativa che perdura da anni.

Il recente Monitoraggio del pluralismo dell’informazione nell’Unione Europea per il 2024, presentato ufficialmente in Senato alla presenza della Presidente della Commissione di Vigilanza Barbara Floridia, evidenzia una situazione di stallo, priva di segnali di effettivo progresso.

L’analisi, che guarda al contesto europeo, sottolinea come l’Italia si collochi in una posizione di svantaggio rispetto ad altri Paesi membri, con specifiche criticità che ne compromettono la vitalità democratica.

Il pluralismo, principio cardine per una società informata e partecipativa, appare infatti minacciato da fattori strutturali e congiunturali.

Il problema non è semplicemente legato alla concentrazione della proprietà dei media – un fenomeno già di per sé allarmante – ma si estende a dinamiche più insidiose.

L’erosione dell’indipendenza giornalistica, la crescente influenza di interessi economici e politici sui contenuti informativi, e la fragilità del finanziamento pubblico dei media di servizio pubblico rappresentano ulteriori elementi di preoccupazione.

La riforma della Rai, in particolare, si rivela un nodo cruciale.

La sua attuazione, lungi dall’essere risolutiva, rischia di aggravare le disfunzioni esistenti, compromettendo l’imparzialità e la completezza dell’informazione offerta.

Il blocco della Commissione Bicamerale, organismo deputato al controllo e alla verifica del rispetto delle norme in materia di pluralismo, depaupera ulteriormente i meccanismi di controllo e di garanzia.

La sua inattività lascia spazio a possibili derive e a una progressiva opacità nei processi decisionali relativi ai media.

È necessario comprendere che il pluralismo dell’informazione non si limita alla mera esistenza di una varietà di canali comunicativi.

Implica, in ultima analisi, la garanzia di una diversità di voci, di prospettive e di analisi, che permettano ai cittadini di formarsi un’opinione autonoma e consapevole.

La situazione attuale, segnata da una crescente omogeneizzazione dei contenuti e da una limitazione della libertà di espressione, rischia di compromettere la qualità della democrazia stessa.

Un’azione concreta, che coinvolga istituzioni, operatori del settore e società civile, è urgente per invertire questa tendenza.

Occorre rafforzare i meccanismi di controllo, promuovere l’innovazione nel campo del giornalismo indipendente, sostenere un modello di servizio pubblico che sia effettivamente al servizio della collettività e, soprattutto, garantire la piena operatività della Commissione Bicamerale come baluardo della libertà di informazione.

La salute della democrazia italiana dipende, in larga misura, dalla salute del suo sistema mediatico.