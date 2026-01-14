Strade Sicure: Salvini sfida la maggioranza, rischio governo?

- Advertisement -

La questione dell’impiego dei militari nel programma “Strade Sicure” si configura come un banco di prova cruciale per la tenuta della maggioranza di governo, con il leader della Lega, Matteo Salvini, che ne fa un elemento centrale della sua strategia politica.

Lungi dall’abbandonare l’iniziativa, Salvini intende rafforzarla, sostenendo che il momento attuale, caratterizzato da percezioni di insicurezza e da episodi di criminalità, richieda una presenza militare più incisiva su strade e stazioni.

La sua posizione non è semplicemente una difesa dello status quo, ma una vera e propria proposta di potenziamento.

La risoluzione che la Lega presenterà giovedì in commissione Difesa alla Camera, infatti, mira ad aumentare il contingente militare impiegato nel progetto.

Questo atto politico non è privo di implicazioni, poiché potrebbe innescare una fase di tensioni all’interno della maggioranza stessa.

Il programma “Strade Sicure” rappresenta, in sostanza, un esperimento di collaborazione tra le forze armate e le forze di polizia, volto a supportare quest’ultime nel controllo del territorio e nella prevenzione della criminalità.

L’efficacia del progetto è stata oggetto di dibattito, con sostenitori che ne sottolineano il ruolo di deterrenza e di supporto alle forze dell’ordine, e critici che sollevano interrogativi sulla sua reale utilità e sui potenziali rischi di militarizzazione della sicurezza pubblica.

L’insistenza di Salvini sulla questione, e la conseguente presentazione della risoluzione in Parlamento, rivelano una volontà di trasformare “Strade Sicure” in un elemento identitario per la Lega, un simbolo della sua politica di sicurezza e di difesa dell’ordine pubblico.

Il rischio è quello di esacerbare le divisioni all’interno della maggioranza, soprattutto se altri partiti dovessero opporsi all’aumento del contingente militare, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell’intervento diretto delle forze armate in compiti di sicurezza interna.

La discussione in commissione Difesa si preannuncia quindi particolarmente intensa e potrebbe rappresentare un termometro della capacità della maggioranza di governare e di trovare un equilibrio tra le diverse sensibilità politiche.

L’esito di questa disputa non riguarda solo il futuro del programma “Strade Sicure”, ma anche la stabilità del governo e la sua capacità di affrontare le sfide poste dalla sicurezza pubblica nel Paese.

Il nodo cruciale risiede nella delicata linea di confine tra il supporto alle forze di polizia e la potenziale erosione dei principi di legalità e di distinzione tra ruoli istituzionali.