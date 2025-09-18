Stretta di mano a Mosca: Tensioni interne a Fratelli d’Italia

Un gesto apparentemente insignificante, una stretta di mano in un contesto diplomatico, ha sollevato un’onda di malcontento all’interno di Fratelli d’Italia.

La scena, immortalata durante un ricevimento presso l’ambasciata cinese, mostrava il leader del partito, Matteo Salvini, salutare calorosamente l’ambasciatore russo Alexei Paramonov.

Questo scambio, sebbene banale in sé, si è rivelato un focolaio di tensioni latenti, amplificato dal contesto geopolitico in cui si è verificato.

L’ambasciatore Paramonov, poche ore prima, aveva espresso una critica esplicita alla risposta italiana all’incidente dei droni in Polonia.

La sua osservazione, condotta con una certa veemenza, sottolineava come la reazione immediata e l’attribuzione, senza verifiche approfondite, dell’incidente alla Russia, avesse alimentato una campagna mediatica aggressiva e denigratoria, ostacolando invece di favorire una risoluzione del conflitto ucraino.

Questa presa di posizione, pur non inedita in ambito diplomatico, ha trovato un’eco particolarmente risonante nel clima di crescente polarizzazione internazionale.

Il gesto di Salvini, letto come una forma di assenso o, quantomeno, di comprensione nei confronti di tale prospettiva, ha generato frizioni interne a FdI.

Non si tratta di un semplice disaccordo tattico, ma di una divergenza di visione sul ruolo dell’Italia nello scenario internazionale.

La questione non è solo quella di esprimere solidarietà a un alleato strategico, ma di definire un approccio più pragmatico e meno incline a reazioni impulsive, soprattutto in un momento di delicate trattative diplomatiche.

Il malumore che serpeggia nel partito riflette una più ampia riflessione sulla gestione della politica estera italiana.

Vi è chi, all’interno di FdI, sostiene la necessità di mantenere un dialogo costruttivo con la Russia, riconoscendo la sua influenza nel contesto europeo e globale, pur condannando fermamente l’invasione dell’Ucraina.

Altri, invece, ritengono che ogni contatto con il Cremlino debba essere limitato e circoscritto, al fine di preservare l’integrità della posizione italiana in linea con i partner occidentali.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla capacità di FdI di conciliare l’apparente pragmatismo di Salvini con le sensibilità più intransigenti presenti all’interno del partito.

La necessità di un dibattito aperto e costruttivo è ormai evidente, al fine di delineare una politica estera coerente e sostenibile nel lungo periodo, evitando derive che potrebbero compromettere l’immagine dell’Italia e la sua credibilità internazionale.

La stretta di mano, in definitiva, si è rivelata un catalizzatore di tensioni ben più complesse e radicate.