martedì 7 Ottobre 2025
19.1 C
Rome
Politica

Superbonus e Catasto: Revisione in Arrivo per Immobili Riqualificati

Redazione Aosta
L’evoluzione normativa relativa al Superbonus edilizio ha innescato una revisione inedita del sistema catastale italiano, con implicazioni significative per la valutazione degli immobili e la gestione delle imposte.

La recente dichiarazione del Ministro dell’Economia ha confermato un principio cardine: gli interventi di riqualificazione energetica e sismica, incentivati dal Superbonus e connesse migliorie, incidono positivamente sul valore venale degli edifici, una considerazione che si riflette inevitabilmente anche nei valori catastali.
Questo scenario ha dato il via a un’operazione di verifica capillare, volta a sanare discrepanze esistenti e a garantire una più accurata corrispondenza tra il valore stimato dal catasto e la realtà del patrimonio immobiliare.

L’iniziativa si avvale di tecnologie avanzate, come rilievi aerei tramite droni e analisi di immagini satellitari, per creare mappe dettagliate e identificare gli immobili che presentano incongruenze significative.

L’obiettivo primario è focalizzarsi su quelle proprietà che, formalmente, risultano avere una valutazione catastale minima o prossima allo zero, ma che hanno beneficiato di ingenti investimenti per interventi di ristrutturazione e riqualificazione.

Il processo di controllo, inizialmente concentrato su un campione di circa 3.000 unità immobiliari, sta procedendo per fasi.
Attualmente, l’attenzione del fisco è rivolta ai primi 1.800 immobili, per i quali sono stati completati i controlli preliminari.
Questi sono oggetto di un confronto diretto con i proprietari, al fine di raccogliere informazioni aggiuntive e chiarire eventuali dubbi.

L’incontro con i contribuenti non assume un carattere punitivo, ma di collaborazione, finalizzato a definire con precisione la nuova valutazione catastale, tenendo conto degli interventi effettuati e del loro impatto sul valore dell’immobile.

La necessità di questa revisione del catasto è stata esplicitamente riconosciuta nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica (Dpfp), evidenziando la sua importanza strategica per la corretta applicazione delle imposte e per la gestione sostenibile del debito pubblico.
L’operazione non si limita a una semplice rettifica dei valori catastali, ma mira a modernizzare l’intero sistema, rendendolo più efficiente, trasparente e in linea con l’evoluzione del mercato immobiliare.
Inoltre, questa verifica rappresenta un’opportunità per incentivare la corretta dichiarazione degli interventi di ristrutturazione, promuovendo la legalità e contrastando le pratiche abusive.
La revisione del catasto, legata all’utilizzo del Superbonus, rappresenta un cambiamento strutturale nel rapporto tra Stato e cittadini, con implicazioni a lungo termine per il settore immobiliare e la gestione del patrimonio nazionale.

Il futuro potrebbe vedere una progressiva integrazione di queste verifiche all’interno di un sistema di monitoraggio continuo, sfruttando i dati provenienti da diverse fonti per garantire un aggiornamento costante delle informazioni catastali.

