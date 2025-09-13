Tensione in Puglia: Emiliano e Decaro, l’abbraccio che non c’è.

Il gesto di riconciliazione, l’abbraccio simbolico che molti auspicavano tra Michele Emiliano e Antonio Decaro, non si è materializzato.

L’atmosfera alla Fiera del Levante, durante la cerimonia inaugurale e nell’ultimo intervento di Emiliano in veste di Presidente della Regione, è stata tesa, segnata da una distanza che va oltre la semplice formalità.

Il discorso di congedo di Emiliano, più che una semplice chiusura di mandato, si è configurato come una riflessione sul passato e una dichiarazione di principi.

Ha voluto sottolineare, quasi a volerlo riaffermare, il ruolo cruciale che l’abbandono dell’autoritarismo, l’avversione per l’approccio “uomo solo al comando”, ha avuto nella costruzione del successo politico del centrosinistra pugliese negli ultimi due decenni.

Un modello, quello portato avanti fino ad oggi, basato sulla condivisione, il confronto e la negoziazione, che ha permesso di consolidare una leadership diffusa e di attrarre consensi ampi.

Questo riferimento, percepito da molti come una frecciatina velata, suggerisce una divergenza di vedute profondissima tra le due figure apicali della politica regionale.

Decaro, con il suo approccio più incline al dialogo e alla costruzione di alleanze, sembra rappresentare una nuova direzione rispetto alla leadership, talvolta percepita come troppo personalistica, di Emiliano.

La mancata riconciliazione pubblica, quindi, non è solo un episodio di cortesia mancata, ma un sintomo di un cambiamento più profondo in atto nella politica pugliese.

Si apre una fase di transizione, dove le dinamiche di potere e le strategie di leadership saranno ridefinite.

Il successo del modello pugliese, per come è stato inteso finora, si è fondato sulla capacità di bilanciare visioni diverse e di costruire un consenso ampio, superando divisioni interne.

La sfida ora, per il centrosinistra, sarà quella di mantenere questa capacità di sintesi, garantendo la continuità di un percorso che ha segnato profondamente la storia della regione, anche sotto nuove leadership.

La lezione, estratta dal discorso di Emiliano, è chiara: la Puglia non può permettersi il lusso di sacrificare il consenso e la stabilità sull’altare di un’autorità individualista.