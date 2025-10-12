domenica 12 Ottobre 2025
Terra Santa: Un Fragile Germoglio di Speranza per la Pace.

Redazione Aosta

Il fragile germoglio di speranza che emerge dalla recente intesa per l’avvio di un processo di pace in Terra Santa rappresenta un momento cruciale, un’occasione che esige responsabilità e lungimiranza.
Il cammino verso una risoluzione duratura del conflitto israelo-palestinese è irto di ostacoli secolari, di ferite profonde e di narrazioni spesso inconciliabili.

Per questo, l’appello alla perseveranza rivolto alle parti coinvolte non è un mero auspicio, ma un imperativo morale.

La costruzione di una pace giusta non può prescindere dal riconoscimento pieno e inequivocabile delle aspirazioni di entrambi i popoli.

Questo implica non solo la garanzia della sicurezza e della prosperità per lo Stato di Israele, ma anche la tutela dei diritti fondamentali del popolo palestinese, inclusa la possibilità di autodeterminazione e la realizzazione di uno Stato indipendente che possa garantire dignità e futuro alle generazioni che lo abiteranno.

La “giustizia” che deve guidare questo processo non è un concetto astratto, ma un impegno concreto a superare le disuguaglianze, a riparare i danni del passato e a costruire un futuro basato sul rispetto reciproco e sulla cooperazione.
Questo richiede un’analisi onesta e approfondita delle cause profonde del conflitto, che vanno ben oltre le semplici dispute territoriali e che affondano le radici in dinamiche politiche, economiche e sociali complesse.
L’accordo attuale, sebbene promettente, è solo un punto di partenza.
Il vero lavoro di pace inizia ora, con la necessità di affrontare le questioni più delicate e controverse, come i confini, i rifugiati, lo status di Gerusalemme e la sicurezza.
Richiede un impegno costante al dialogo, alla trasparenza e alla costruzione di fiducia tra le parti, abbandonando ogni forma di estremismo e di retorica incendiaria.

Il ruolo della comunità internazionale è fondamentale per sostenere questo processo, fornendo risorse finanziarie, assistenza tecnica e garanzie di sicurezza.
Tuttavia, è essenziale che l’impegno sia imparziale e che si eviti di favorire una parte a scapito dell’altra.

L’equità e la trasparenza sono pilastri imprescindibili per garantire la credibilità e l’efficacia del processo di pace.

La pace non è semplicemente l’assenza di guerra, ma la presenza di giustizia, di dignità e di opportunità per tutti.

È un processo continuo di riconciliazione, di perdono e di ricostruzione.

L’auspicio è che questo fragile germoglio di speranza possa radicare profondamente nel terreno arido della Terra Santa, dando vita a un futuro di convivenza pacifica e prospera per tutti.

Un futuro in cui le generazioni future possano finalmente dimenticare l’odio e la violenza, e costruire insieme un destino comune.

