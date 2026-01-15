Transizione 5.0: Riforma del Golden Power, Approvata la Legge

- Advertisement -

Il Parlamento italiano ha convalidato in via definitiva il decreto legge Transizione 5.0, un provvedimento legislativo cruciale che ridefinisce significativamente l’esercizio del cosiddetto “golden power” e introduce importanti modifiche al settore finanziario.

L’approvazione, giunta con un ampio margine (156 voti favorevoli contro 115 contrari), segna un punto di svolta nell’approccio dello Stato alla tutela degli interessi nazionali in settori strategici.

La riforma del golden power, pilastro centrale del decreto, amplia i parametri che ne regolano l’applicazione.

In precedenza, l’intervento dello Stato era principalmente legato alla tutela degli interessi di sicurezza nazionale e difesa.

Ora, il quadro interpretativo si arricchisce in maniera esplicita con la considerazione della sicurezza economica e finanziaria, un elemento fondamentale nell’attuale contesto geopolitico e macroeconomico globale.

Questa estensione risponde alla crescente consapevolezza che la stabilità economica e finanziaria di un Paese è intrinsecamente legata alla sua sicurezza e prosperità.

Un altro aspetto di notevole importanza è l’introduzione di un nuovo meccanismo di controllo che coinvolge direttamente le autorità europee.

Per le operazioni che interessano il settore finanziario, l’esercizio del golden power sarà subordinato all’acquisizione preventiva del parere delle Autorità europee competenti in materia.

Questa disposizione, in linea con i principi di integrazione europea, mira a garantire la coerenza degli interventi nazionali con la normativa comunitaria e a evitare potenziali frizioni o conflitti con le regole del mercato interno.

Per banche e compagnie assicurative, la riforma introduce un ulteriore livello di tutela: l’attivazione del golden power sarà temporalmente vincolata al completamento dei procedimenti in corso dinanzi alla Banca Centrale Europea (BCE) e alla Commissione Europea.

Questi procedimenti riguardano aspetti cruciali quali la vigilanza prudenziale e la concorrenza, e la loro conclusione è ritenuta indispensabile per valutare pienamente l’impatto potenziale di un intervento statale.

Questo approccio garantisce una valutazione più ponderata e completa, minimizzando il rischio di decisioni affrettate o potenzialmente dannose per la stabilità del sistema finanziario.

La transizione 5.0, con la riforma del golden power, rappresenta quindi un tentativo di bilanciare la necessità di proteggere gli interessi nazionali con l’imperativo del rispetto delle regole europee e della promozione di un mercato interno competitivo e stabile.

Le modifiche introdotte testimoniano una visione più matura e complessa del ruolo dello Stato nell’economia, consapevole delle interdipendenze globali e delle sfide poste dalla transizione digitale ed energetica.

Il provvedimento, ora legge, pone le basi per un nuovo paradigma nella governance degli investimenti esteri e nella tutela del sistema finanziario italiano.