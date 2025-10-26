Tre Anni di Governo Meloni: Rivoluzione o Svolta?

A tre anni dall’inizio del governo guidato da Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia celebra un traguardo che, nelle parole dei suoi esponenti, trascende la mera continuazione di una legislatura.

L’evento, tenutosi a Roma, ha rappresentato un’occasione per ripercorrere un percorso che, secondo la narrazione del partito, ha visto l’Italia affrontare e, in parte, superare sfide complesse e di portata epocale.

La retorica utilizzata durante la celebrazione sottolinea la volontà di aver innescato una “svolta”, un cambiamento strutturale che, al di là delle dinamiche parlamentari, miri a riposizionare l’Italia in un contesto nazionale e internazionale in rapida evoluzione.

Si tratta di un’ambizione che si proietta verso il futuro, con l’obiettivo di consolidare un consenso che, a detta degli esponenti di Fratelli d’Italia, si è rafforzato nel tempo, una situazione anomala nel panorama politico italiano, storicamente caratterizzato da un progressivo logoramento dei governi.

L’affermazione relativa all’aumento del consenso dopo tre anni di governo, se confermata da dati elettorali robusti e analisi indipendenti, rappresenterebbe una rottura con dinamiche consolidate nella storia politica italiana.

Tradizionalmente, l’esercizio del potere, con le sue inevitabili compromessi e i conflitti latenti, tendeva a erodere il capitale politico dei partiti al governo, portando a un calo di consensi e a difficoltà di prosecuzione dell’azione governativa.

L’attenzione posta sul “premierato”, un istituto giuridico volto a rafforzare la figura del Presidente del Consiglio e a garantire una maggiore stabilità governativa, indica una precisa volontà di riforma istituzionale.

L’obiettivo, se realizzato entro il 2027 come prospettato, sarebbe quello di superare la frammentazione politica e le incertezze interpretative che spesso hanno penalizzato l’azione di governo, rendendo più difficile l’attuazione di politiche a lungo termine.

Al di là delle rivendicazioni politiche, la celebrazione dei primi tre anni di governo offre l’opportunità di analizzare, con spirito critico e indipendente, i risultati ottenuti e le sfide ancora aperte.

È fondamentale valutare non solo le promesse mantenute o disattese, ma anche l’impatto delle politiche implementate sulla vita dei cittadini, sull’economia del Paese e sulla sua posizione nel mondo.

La capacità di auto-valutazione e di adattamento alle mutate circostanze rappresenterà, in definitiva, la chiave per la prosecuzione dell’azione governativa e per la realizzazione degli obiettivi dichiarati.

La storia giudicherà, con occhio distaccato, la portata reale di questa “svolta”.