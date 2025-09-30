Turismo: motore di sviluppo, cultura e futuro per l’Italia.

Il turismo, ben lungi dall’essere una semplice attività economica, si configura come un vero e proprio motore di sviluppo complesso e multidimensionale.

La proiezione di un contributo significativo al Prodotto Interno Lordo, come evidenziato – con un dato stimato al 13% per l’Italia – riflette solo la punta dell’iceberg di un impatto che permea tessuto sociale, culturale e ambientale.

Il turismo, in sostanza, è un catalizzatore di opportunità lavorative, stimolando la nascita di nuove professioni e la riqualificazione di quelle esistenti, non solo nel settore alberghiero e della ristorazione, ma anche in ambiti come i trasporti, l’artigianato, l’agricoltura e i servizi avanzati.

L’afflusso di capitali, inoltre, favorisce investimenti in infrastrutture, riqualificazione urbana e tutela del patrimonio, generando un circolo virtuoso di crescita.

Tuttavia, l’importanza del turismo trascende ampiamente la mera dimensione economica.

Esso rappresenta un potente veicolo di ambasciatore culturale, un’opportunità unica per presentare al mondo la ricchezza e la diversità del patrimonio italiano.

Attraverso l’incontro con visitatori provenienti da ogni angolo del pianeta, si rafforzano i legami interculturali, si promuovono valori di tolleranza e comprensione reciproca.

Il turismo, in questo senso, non è solo una vetrina del “saper fare” italiano, ma anche un riflesso della nostra identità, dei nostri costumi, delle nostre tradizioni.

È uno strumento prezioso per preservare e valorizzare il patrimonio immateriale, come le tecniche artigianali, le festività popolari, la cucina regionale, che altrimenti rischiano di scomparire.

Inoltre, il turismo sostenibile può giocare un ruolo cruciale nella protezione dell’ambiente e nella promozione di pratiche responsabili.

La consapevolezza crescente dei visitatori e la pressione del mercato spingono verso un approccio più rispettoso del territorio, che tenga conto delle esigenze delle comunità locali e minimizzi l’impatto ambientale.

In definitiva, il turismo è un asset strategico per l’Italia, un’opportunità da coltivare con lungimiranza e responsabilità, bilanciando le esigenze economiche con la tutela del patrimonio culturale e ambientale, e promuovendo un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile, capace di generare benessere diffuso e duraturo per tutti.