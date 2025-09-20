Umberto Bossi a 85 anni: il riconoscimento tardivo di una visione.

Oggi, all’ombra dell’ottantacinquesimo compleanno di Umberto Bossi, si manifesta un sentimento diffuso, un riconoscimento tardivo ma sentito per la figura che ha saputo incarnare e veicolare un’istanza profondamente radicata nel tessuto politico italiano.

Luca Zaia, presidente del Veneto, lo definisce giustamente un “vecchio leone”, un patriarca la cui visione ha osato sfidare il dogma di un centralismo imperituro.

Bossi non fu semplicemente un politico; fu un profeta, un catalizzatore di un desiderio di cambiamento sopito, un interprete sensibile delle aspirazioni di territori spesso marginalizzati e silenziati.

La sua voce, spesso inascoltata o volutamente ignorata, ha saputo risvegliare una coscienza collettiva, sdoganando un discorso, l’autonomia e il federalismo, che fino ad allora era relegato in una nicchia di intellettuali e ardenti sostenitori.

L’audacia di Bossi risiedette non solo nella sua capacità di formulare un’alternativa al modello centralizzato, ma anche nella maniera in cui la comunicò.

Non esitò a utilizzare provocazioni, a scuotere le fondamenta di un sistema rigido e resistente al cambiamento, consapevole che solo attraverso la tensione e il confronto si poteva aprire un varco verso il riconoscimento di una maggiore autonomia regionale.

L’approvazione della legge sul regionalismo differenziato, una conquista che si materializza oggi, rappresenta una conferma, seppur parziale, della validità di quella visione che Bossi ha incessantemente promosso.

La bozza di progetto, incentrata su tre materie cruciali, con la sanità come elemento prioritario, testimonia la concretezza di un percorso che, nonostante le resistenze e le complessità, sembra ora avviato verso il raggiungimento di un traguardo significativo.

Più che una semplice festa di compleanno, l’occasione odierna si configura come un momento di riflessione, un’opportunità per riconoscere il merito di chi, con coraggio e determinazione, ha saputo dare voce a un’aspirazione democratica.

Bossi ha saputo intercettare un bisogno di decentramento, di responsabilizzazione delle comunità locali, che non si esaurisce nei confini geografici del Nord Italia.

Le sue istanze hanno risvegliato sentimenti di identità e di appartenenza, svelando un consenso popolare inaspettato che ha costretto il governo a confrontarsi con la necessità di una riforma strutturale, concretizzatasi nella riforma del Titolo V.

Il riconoscimento arriva con un ritardo comprensibile, ma non meno significativo.

E quando, in futuro, il progetto di autonomia differenziata sarà pienamente realizzato, quella giornata rappresenterà un’ulteriore, e doverosa, celebrazione della figura di Umberto Bossi, l’uomo che ha osato sognare un’Italia più vicina ai propri cittadini.