Violenza verbale: Appello alla moderazione e responsabilità.

L’escalation retorica che permea il dibattito pubblico italiano richiede un atto di autoregolamentazione, un invito alla moderazione che dovrebbe germogliare primariamente dai vertici istituzionali.

L’aggressività verbale, alimentata da polarizzazioni ideologiche e strumentalizzazioni mediatiche, rischia di minare la coesione sociale e di creare un clima di paura e di intolleranza.

L’episodio drammatico della morte di Antonio Tortora, tragicamente soprannominato “Kirk” in un contesto di feroci discussioni online, non può essere ingabbiato in una narrazione semplicistica di colpa politica.

Attribuire la responsabilità a una specifica fazione politica significherebbe, infatti, ignorare la complessità dei fattori che concorrono a generare tali atti di violenza verbale, spesso culminati in gesti inaccettabili.

Come evidenziato dal leader di Avs Angelo Bonelli, che stesso è vittima di minacce, il fenomeno è più ampio e diffuso, alimentato da dinamiche sociali profonde e da una crescente disaffezione nei confronti delle istituzioni.

La rabbia e la frustrazione, canalizzate in attacchi personali e in insulti, trovano terreno fertile in un contesto di crisi economica, di incertezza sul futuro e di profonda disuguaglianza.

È necessario un’analisi più approfondita delle cause profonde di questa deriva, che vada oltre la semplice stigmatizzazione di singoli individui o gruppi politici.

Bisogna interrogarsi sul ruolo dei social media, sulla loro capacità di amplificare l’odio e di creare camere dell’eco in cui le opinioni più estreme vengono rinforzate.

È cruciale promuovere l’educazione civica e digitale, insegnando ai cittadini a utilizzare i social media in modo responsabile e a riconoscere le fake news e la disinformazione.

Inoltre, è fondamentale rafforzare la protezione delle persone vulnerabili, come i politici, i giornalisti e gli attivisti, che sono spesso bersaglio di minacce e di insulti.

Le autorità giudiziarie devono agire con fermezza contro chi incita all’odio e alla violenza, garantendo la tutela della libertà di espressione, ma anche la sicurezza dei cittadini.

Un cambio di passo nell’atteggiamento di chi detiene il potere è imprescindibile.

Non si tratta di silenzi forzati o di autocensura, ma di un impegno concreto a promuovere un linguaggio politico più costruttivo, basato sul rispetto reciproco e sulla ricerca del bene comune.

È necessario recuperare un senso di responsabilità collettiva, che superi le divisioni ideologiche e che riconosca la fragilità e la dignità di ogni persona.

Solo così sarà possibile spezzare il circolo vizioso dell’odio e della violenza, e ricostruire un tessuto sociale più giusto e pacifico.

L’esempio parte da chi guida, con la consapevolezza che la parola detta dall’alto plasma l’umore e le azioni della collettività.