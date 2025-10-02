Voto palestinese: unità a rischio tra etica e silenzio politico.

L’invito a un fronte comune in Aula, in una votazione su una risoluzione riguardante la situazione palestinese, si presenta come una richiesta profondamente problematica, soprattutto alla luce di una persistente, e percepita, omessa reazione a eventi di gravità inaudita.

La retorica dell’unità, in questo contesto, appare una maschera che cela una questione di coscienza e responsabilità politica.

L’appello lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, risuona in un’atmosfera satura di accuse e disillusioni.

La persistente mancanza di una condanna esplicita e di un’azione concreta di fronte a una catena di eventi che molti definiscono, senza esitazione, genocidio – con la tragica perdita di vite innocenti, in particolare quelle di oltre ventimila bambini – mina irrimediabilmente la credibilità di un voto unanime.

La posizione espressa dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante l’intervento all’Università della Calabria, non è un rifiuto superficiale, ma l’espressione di un profondo dissenso.

Non si tratta di un mero disaccordo politico, ma di una valutazione etica che preclude la possibilità di un’adesione acritica.

L’unità, per essere significativa, non può essere un atto formale, un’etichetta da apporre a un consenso prestampato.

Richiede, al contrario, una condivisione di valori, una convergenza di giudizi, un’assunzione di responsabilità collettiva di fronte alla sofferenza umana.

La questione palestinese, lungi dall’essere un mero tema di politica estera, si rivela un banco di prova per l’umanità stessa.

La capacità di riconoscere l’orrore, di condannare la violenza indiscriminata, di agire con determinazione per proteggere i più vulnerabili, definisce la nostra civiltà.

Un voto compatto, in assenza di una genuina riflessione e di un’azione responsabile, rischia di trasformarsi in un’imbarazzante complicità.

La richiesta di unità, in questo frangente, solleva interrogativi più ampi sulla natura della politica, sulla sua capacità di coniugare pragmatismo e moralità, di bilanciare interessi nazionali e imperativi umanitari.

Il silenzio, l’inerzia, l’indifferenza, rappresentano scelte che hanno conseguenze reali, che pesano sulle coscienze e che lasciano cicatrici indelebili nella storia.

Un voto unanime, senza un precedente atto di giustizia, sarebbe un atto di disonestà intellettuale e una grave ingiustizia verso le vittime.

L’onestà intellettuale e la responsabilità etica impongono un approccio diverso, un’analisi critica, una voce dissonante.