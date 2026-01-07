Zaia e il Nuovo Centrodestra: Autonomia, Progresso e Visione Futura

- Advertisement -

## Oltre il Centrodestra: Proiezioni per una Destra Liberale e ProgressistaL’analisi di Luca Zaia, pubblicata su *Il Foglio*, stimola una riflessione necessaria: come ripensare il centrodestra italiano per rispondere alle sfide del XXI secolo? L’auspicio di una svolta, delineata in cinque pilastri fondamentali, trascende la mera riaffermazione di posizioni consolidate, proiettando il dibattito su una traiettoria di rinnovamento e di apertura.

Il primo punto, l’autonomia, non deve essere intesa come semplice rivendicazione amministrativa, bensì come un principio cardine per una riforma profonda dello Stato.

Si tratta di redistribuire responsabilità e risorse, favorendo una governance più vicina ai territori e capace di rispondere a esigenze specifiche, promuovendo al contempo l’efficienza e la trasparenza.

Questo approccio decentralizzato, lungi dall’essere frammentario, può rafforzare l’unità nazionale, incentivando la competizione virtuosa tra le regioni e stimolando l’innovazione.

Sul fronte della politica estera, Zaia sottolinea l’importanza di un’Italia protagonista, dotata di una visione strategica autonoma e capace di bilanciare gli interessi nazionali con la collaborazione europea e internazionale.

Questo implica un rafforzamento della difesa europea, un ruolo attivo nelle dinamiche geopolitiche del Mediterraneo e un impegno concreto per la promozione dei valori democratici e dello sviluppo sostenibile a livello globale.

Una politica estera assertiva, ma responsabile, è essenziale per tutelare gli interessi nazionali in un mondo in rapida trasformazione.

La sicurezza, intesa in senso ampio, rappresenta un altro pilastro fondamentale.

Non si tratta solamente di contrastare la criminalità e il terrorismo, ma anche di garantire la sicurezza alimentare, energetica e sanitaria, tutelando la resilienza del Paese di fronte a eventi imprevisti e nuove minacce.

Investire nella tecnologia, nella formazione e nella cooperazione internazionale è cruciale per costruire un futuro sicuro e prospero.

L’attenzione ai giovani è la chiave per sbloccare il potenziale inespresso del Paese.

Offrire opportunità di istruzione, formazione, lavoro e crescita personale è un imperativo morale ed economico.

Favorire l’imprenditorialità giovanile, incentivare la ricerca scientifica e sostenere le iniziative culturali è fondamentale per costruire un futuro di progresso e benessere.

Infine, la libertà, inclusa quella sui temi etici e sui diritti civili, non può essere un optional, ma un principio fondante di una società moderna e inclusiva.

Affrontare temi complessi con coraggio e apertura mentale, garantendo la tutela dei diritti di tutti, è essenziale per costruire un Paese più giusto e prospero.

Questo implica un dialogo costruttivo con tutte le forze sociali e politiche, senza preconcetti né tabù.

Le proposte di Zaia, al di là delle speculazioni sul suo futuro politico e delle possibili tensioni interne alla Lega, rappresentano un’opportunità per il centrodestra italiano di evolversi, abbandonando le retoriche del passato e abbracciando una visione più ampia e progressista, che coniughi la difesa dell’identità nazionale con l’apertura al mondo e la tutela dei diritti di tutti i cittadini.

Si tratta di un’eredità di pensiero che invita a una riflessione profonda sul ruolo del centrodestra nel panorama politico italiano e internazionale.