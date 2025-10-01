8,2 milioni per la Basilicata: interventi contro il rischio idrogeologico

La Regione Basilicata riceverà nell’anno 2025 un finanziamento di 8,2 milioni di euro destinati a interventi cruciali di mitigazione del rischio idrogeologico.

L’allocazione, integralmente supportata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), risponde a un’urgente necessità di protezione del territorio e di salvaguardia della popolazione lucana, in un contesto nazionale caratterizzato da una crescente vulnerabilità.

L’intervento si articola in specifiche azioni mirate a contrastare fenomeni di dissesto in aree particolarmente esposte.

Sono previste opere di consolidamento e riqualificazione idraulica in località strategiche come Piana Pacilio (Pomarico, Matera), dove l’erosione e il rischio di allagamenti richiedono un’azione immediata, e lungo la Strada Provinciale 13 a Campomaggiore (Corleto Perticara, Potenza), con un focus sulla protezione del centro abitato.

Questi interventi non si limitano a un’azione emergenziale, ma puntano a una ricostituzione della resilienza del territorio, integrando soluzioni innovative e tecniche di bioingegneria per favorire la naturale capacità di autoregolazione del suolo.

La viceministra Vannia Gava sottolinea come il dissesto idrogeologico rappresenti una delle sfide ambientali più pressanti per l’Italia, esacerbata dai cambiamenti climatici e dall’aumento degli eventi meteorologici estremi.

Questo stanziamento si configura come un tassello fondamentale di una strategia più ampia, volta a rafforzare la prevenzione e la riduzione del rischio, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sviluppo economico del Paese.

Il recente Decreto Legislativo Ambiente (DL Ambiente) ha introdotto importanti semplificazioni procedurali e potenziato le competenze dei Commissari di Governo, agendo direttamente per accelerare l’attuazione dei progetti e garantire una gestione più efficiente delle risorse.

La riforma mira a superare le tradizionali lentezze burocratiche che spesso ostacolano l’esecuzione di interventi cruciali, consentendo una risposta più tempestiva e efficace alle emergenze.

L’impegno del governo va oltre la mera risposta all’emergenza, mirando a costruire un futuro più sicuro e sostenibile per le comunità lucane.

Gli investimenti previsti non solo riducono il rischio di eventi calamitosi, ma generano benefici duraturi per l’ambiente, stimolano l’economia locale attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni, e migliorano la qualità della vita dei cittadini.

La tutela del territorio si configura, in questo contesto, come un investimento strategico per il futuro della Basilicata e dell’Italia intera.