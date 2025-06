Addio a Carmine Rosa: la comunità lucana piange Nonno Carmine

La comunità lucana è stata profondamente colpita dalla perdita di Carmine Rosa, figura emblematica e unanimemente riconosciuta con affetto come “Nonno Carmine”. L’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, in collaborazione con il Coordinamento regionale Malattie Rare, ha espresso il più sentito cordoglio, sottolineando l’eredità inestimabile lasciata da Rosa.Più che un semplice operatore, Carmine Rosa è stato un faro per chi si muove nel complesso e spesso marginalizzato universo delle Malattie Rare. La sua dedizione non si configurava come un obbligo professionale, bensì come una vera e propria missione esistenziale, un’autentica vocazione che lo ha spinto a dedicarsi con passione e meticolosità a un settore cruciale per la dignità umana e la cura del benessere sociale.Rosa ha incarnato un modello di servizio ispirato a principi di profonda umanità, trascendendo i confini di un ruolo istituzionale per incarnare un punto di riferimento per pazienti, famiglie e operatori sanitari. La sua azione si è concretizzata nella costruzione silenziosa e tenace di una rete di solidarietà, un tessuto connettivo di supporto emotivo e pratico, che ha offerto un’ancora di speranza in un contesto spesso caratterizzato da isolamento e difficoltà.La sua capacità di ascolto attento e compassionevole, unita a una disponibilità inesauribile, ha permesso di creare un legame profondo con coloro che si rivolgevano a lui in cerca di aiuto. Questo approccio empatico ha favorito la comprensione delle esigenze specifiche delle persone affette da malattie rare, promuovendo un’assistenza personalizzata e centrata sulla persona.Il suo contributo non si limita all’assistenza diretta, ma si estende alla sensibilizzazione e alla promozione della ricerca scientifica, elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. L’eredità di “Nonno Carmine” si proietta ora nel futuro, come monito e ispirazione per tutti coloro che, con impegno e dedizione, desiderano proseguire il suo percorso di cura, solidarietà e speranza, costruendo una società più giusta e inclusiva per le persone affette da malattie rare. Il suo esempio rimane una guida imprescindibile per coloro che aspirano a operare con umanità e competenza nel delicato mondo della salute e del benessere sociale.