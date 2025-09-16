Arresto a Matera: Smascherata Rete di Spaccio e Traffico di Droga

Nel cuore del territorio materano, un’operazione mirata della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un giovane di 26 anni, interrompendo una complessa rete di distribuzione di sostanze stupefacenti.

L’attività, frutto di un’approfondita indagine preliminare, ha permesso di smantellare un florido traffico illecito, quantificato in un giro d’affari potenziale di circa trenta mila euro.

Il sequestro effettuato non si è limitato alla semplice confisca della droga, ma ha rivelato l’esistenza di una vera e propria struttura organizzativa dedita alla gestione del traffico.

All’interno dell’abitazione perquisita, gli agenti hanno rinvenuto un impressionante assortimento di stupefacenti: cocaina, hashish, marijuana, oltre a sostanze psicotrope sempre più diffuse e pericolose come Ketamina e Speed, e persino funghi allucinogeni, per un peso complessivo di circa un chilogrammo e centocinquanta grammi.

La varietà delle sostanze sequestrate suggerisce un’offerta mirata a diversi segmenti di utenza, evidenziando la capacità del gruppo di adattarsi alle mutate richieste del mercato.

Elemento cruciale per l’attività illecita costituivano due bilancini di precisione, strumenti essenziali per la pesatura e la successiva confezione delle dosi, accuratamente preparate per la vendita.

Il ritrovamento di materiale di imballaggio e di denaro contante, per un ammontare di 1.640 euro in tagli piccoli, conferma l’immediata destinazione illecita del denaro e la sua provenienza diretta dall’attività criminale.

L’analisi delle banconote, attualmente in corso, potrebbe fornire elementi utili per tracciare ulteriori collegamenti e identificare eventuali complici.

L’arresto in flagranza di reato e la successiva collocazione agli arresti domiciliari rappresentano un duro colpo per la criminalità organizzata locale.

L’operazione, in linea con le strategie di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, non solo ha sottratto al mercato illecito un considerevole quantitativo di droga, ma ha anche fornito preziose informazioni per un’indagine più ampia volta a identificare e perseguire tutti i responsabili coinvolti nella filiera di approvvigionamento e distribuzione.

La Guardia di Finanza continuerà a monitorare il territorio, intensificando l’attenzione sulle dinamiche criminali che minacciano la sicurezza pubblica e il benessere della comunità.

L’operazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e l’impegno costante nella prevenzione e nella repressione del fenomeno del traffico di stupefacenti.