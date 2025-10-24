Arresto a Scanzano Jonico: Scoperto traffico di cocaina

L’operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, conclusasi a Scanzano Jonico (Matera), ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni, accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina.

L’intervento, frutto di un’attività di appostamento e osservazione mirata, è scaturito dalla constatazione di un’operazione di cessione stupefacente tra l’uomo e un altro individuo.

Il fermo ha poi innescato un’approfondita perquisizione domiciliare, condotta con rigore e metodicità.

Nel corso della ricerca, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una quantità significativa di sostanza stupefacente, precisamente 56 grammi di cocaina, abilmente occultati.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche diversi materiali utilizzati per la preparazione e il confezionamento delle dosi, rivelando l’organizzazione e la professionalità dell’attività illecita.

Il ritrovamento di questi strumenti suggerisce una filiera più ampia e strutturata, che i Carabinieri intendono ora ricostruire nel dettaglio.

L’arresto rappresenta un colpo significativo al mercato dello spaccio nella zona, contribuendo a tutelare la sicurezza della comunità e a sottrarre risorse illecite alla criminalità organizzata.

Il procedimento giudiziario è ora in corso, e l’uomo è stato trasferito in custodia cautelare presso il carcere, in attesa di un’udienza in cui verranno valutate le accuse e le possibili conseguenze legali.

L’episodio sottolinea l’importanza costante della vigilanza e della collaborazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza per contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di droga e proteggere i territori dalle sue devastanti conseguenze sociali ed economiche.

Le indagini proseguono per accertare eventuali complici e per tracciare la provenienza della sostanza stupefacente e le rotte utilizzate per il suo traffico.