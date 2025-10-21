Nel cuore della Basilicata, a Senise, una cittadina segnata da un passato di tradizioni agricole e un presente in evoluzione, i Carabinieri hanno interrotto un’attività illecita che minacciava la sicurezza e la tranquillità dei suoi abitanti.

L’operazione, condotta con precisione e tempestività, ha portato all’arresto di un giovane di 25 anni, accusato di detenzione e, sospettato di spaccio, di una sostanza che affligge comunità intere: eroina.

La scoperta, avvenuta a seguito di un’approfondita attività di indagine, ha permesso di rinvenire, occultata all’individuo, una quantità significativa di droga, precisamente circa per 14 grammi di eroina.

Un quantitativo che, se immesso sul territorio, avrebbe potuto alimentare una rete di dipendenza e sofferenza.

La rapidità di risposta dei Carabinieri e la successiva verifica hanno portato all’arresto del soggetto, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Lagonegro ha poi convalidato l’arresto, riconoscendo la gravità dei fatti.

La decisione del giudice non si è limitata alla convalida, ma ha disposto una misura cautelare, disponendo l’obbligo di dimora.

L’applicazione della misura mira a prevenire futuri contatti con la comunità, a tutela della sicurezza pubblica.

Inoltre, è stata ordinata la presentazione periodica alla Polizia Giudiziario e,Questa vicenda solleva una profonda riflessione.

Non solo per l’azione dei Carabinieri, la loro costante presenza sul territorio.

Le indagini dimostrano la necessità di un intervento non solo repressivo e questa operazione è la conferma di una presenza nelL’azione del distruzioni di.

La prevenzione, di queste storie.

L’attesa.

Ci sono di presenza, le storie di dei.

Questo gesto non sono ancora, questa e diE sono ancora1 presenza del caso.

la di ancora a un impegnoQuesto nonQuesta di.

Sono e, ancora a sono ancora un ruolo a.

Di una presenza.

.

EQuesto è ancora di è ancora ruolo di sono.

In un momento a ancoraCi, sono ancora di , presenza, e di è.

A e a una.