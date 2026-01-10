Arresto per violenza domestica a Potenza: in codice rosso.

Nel contesto di un’ordinanza di ‘codice rosso’ attivata a Potenza, i Carabinieri hanno eseguito un arresto in flagranza di reato che coinvolge un uomo di trent’anni, accusato di atti di violenza nei confronti della madre.

L’intervento delle forze dell’ordine, prontamente mobilitate in seguito a una segnalazione inoltrata al numero unico di emergenza 112, ha portato all’immediato fermo del soggetto.

L’episodio, che denota un escalation di dinamiche familiari complesse e potenzialmente pericolose, è stato attuato in un contesto di crescente attenzione alle vittime di violenza domestica e alla necessità di garantire la sicurezza delle persone a rischio.

L’applicazione del “codice rosso” è stata attivata per la sua capacità di garantire una risposta rapida ed efficace in situazioni di emergenza.

L’uomo è stato posto ai domiciliari in una dimora alternativa, al fine di garantire l’incolumità della donna e prevenire ulteriori contatti.

Il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del tribunale locale ha successivamente convalidato l’arresto, emettendo un’ordinanza che prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa, il divieto di dimora nel territorio circoscritto e l’applicazione del braccialetto elettronico, un dispositivo di monitoraggio elettronico che contribuisce a garantire la sicurezza della vittima e a garantire il rispetto dei termini restrittivi imposti.

L’evento riflette una crescente consapevolezza della necessità di un approccio multidisciplinare per affrontare la violenza domestica, coinvolgendo non solo le forze dell’ordine ma anche servizi di supporto psicologico e sociale per le vittime e per i responsabili.

La rapida risposta delle forze dell’ordine, la prontezza del sistema giudiziario e la sensibilità della società civile si configurano come elementi cruciali per prevenire e contrastare la violenza domestica e tutelare le persone a rischio.

L’utilizzo del braccialetto elettronico, in questo specifico contesto, rappresenta un elemento innovativo e funzionale nella strategia di protezione della vittima.