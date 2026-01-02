Basilicata: 6,5 milioni per l’infanzia, tra parchi e servizi educativi

La Regione Basilicata investe 6,5 milioni di euro per l’infanzia, promuovendo lo sviluppo armonioso e inclusivo delle comunità attraverso un duplice intervento strategico: il rafforzamento degli spazi ludico-ricreativi comunali e il sostegno alle strutture private che offrono servizi educativi per la prima infanzia.

L’iniziativa, voluta dall’assessore Francesco Cupparo, si articola in due avvisi pubblici distinti, entrambi finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, e rappresenta un impegno concreto a costruire un futuro più equo e stimolante per i bambini lucani.

Il primo avviso, denominato “Un Parco in ogni Comune”, mira a riqualificare e potenziare l’offerta di spazi gioco e aree verdi pubbliche.

L’intervento non si limita alla semplice creazione di nuove strutture, ma promuove un’analisi approfondita delle esigenze del territorio, con particolare attenzione all’accessibilità e all’inclusione.

Si prevede la realizzazione o l’ammodernamento di parchi gioco indoor e outdoor, con un focus sui Parchi Gioco Inclusivi, progettati per accogliere bambini con disabilità o con bisogni educativi speciali.

L’obiettivo primario è favorire l’integrazione sociale, la socializzazione e la valorizzazione del territorio, garantendo che ogni bambino, indipendentemente dalla sua provenienza o condizione, abbia accesso a opportunità di gioco e sviluppo.

L’investimento previsto per questo avviso è di 3.275.000 euro, con un contributo massimo di 150.000 euro per intervento, coprendo il 100% delle spese ammissibili, a condizione che il progetto complessivo preveda un investimento minimo di 30.000 euro.

Il secondo avviso, “Giochi all’aria aperta”, si rivolge a operatori privati autorizzati dai Comuni, che offrono servizi di nido, micro-nido, sezioni primavera e ludoteca.

L’iniziativa riconosce il ruolo cruciale di queste strutture nel fornire un ambiente educativo stimolante e sicuro per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni, e mira a colmare le disparità nell’offerta di servizi per la prima infanzia presenti nel territorio regionale.

Il contributo, anch’esso di 3.275.000 euro, sarà destinato alla creazione, ampliamento e riqualificazione di spazi esterni dedicati all’attività ludica e al movimento, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale completo e armonioso.

Si pone particolare enfasi sulla promozione di pari opportunità, superando barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, garantendo a ogni bambino la possibilità di crescere in un ambiente ricco di stimoli e opportunità.

L’iniziativa non è solamente un investimento in infrastrutture, ma un investimento nel capitale umano della Basilicata, gettando le basi per una società più equa, inclusiva e prospera.