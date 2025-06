Basilicata, CUFAA: 760.000€ di sanzioni per tutelare ambiente e agroalimentare

Nel corso del 2024, l’azione sinergica dei Carabinieri agroalimentari e ambientali (CUFAA) in Basilicata ha generato un impatto economico significativo, con sanzioni per un valore complessivo di circa 760.000 euro. Questi dati non riflettono solo la quantificazione delle violazioni rilevate, ma testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella salvaguardia del patrimonio naturale e delle produzioni agroalimentari regionali, pilastri fondamentali dell’identità e dell’economia lucana.L’attività di controllo, estesa a diverse aree critiche, ha visto lo svolgimento di 30.343 verifiche, che hanno permesso di identificare 1.026 illeciti specifici e di deferire a carico di 262 persone. La diversificazione degli interventi, mirata a rispondere a problematiche complesse e interconnesse, ha generato un sistema di prevenzione e repressione più efficace.La tutela del territorio, area di intervento primaria, ha assorbito la maggior parte delle risorse di controllo, con un focus particolare su abusi edilizi, alterazioni del paesaggio e sfruttamento illegale di risorse naturali. Le sanzioni elevate in questo ambito, pari a circa 295.000 euro, rappresentano un monito contro comportamenti irresponsabili che minacciano la fragilità degli ecosistemi lucani. Si tratta di un territorio caratterizzato da una complessa geomorfologia, con aree montane, colline e pianure, particolarmente vulnerabili a fenomeni di dissesto idrogeologico e degrado ambientale.Un capitolo a sé merita la tutela della fauna e della flora, cruciale per la conservazione della biodiversità regionale. I 9.492 controlli effettuati hanno permesso di intercettare attività illecite come bracconaggio, distruzione di habitat protetti e prelievo non autorizzato di specie vegetali rare o in pericolo. Le 34 denunce e le 873 violazioni rilevate, con sanzioni per un valore di 226.000 euro, evidenziano la necessità di un’azione di sensibilizzazione e di controllo più capillare, che coinvolga anche le comunità locali. La Basilicata ospita specie faunistiche e floreali di pregio, spesso endemiche, che richiedono un’attenta protezione.La salvaguardia delle produzioni agroalimentari tipiche, un vero e proprio patrimonio immateriale della regione, ha visto 623 controlli che hanno sanzionato irregolarità nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti DOP e IGP. L’attenzione si è concentrata sulla prevenzione di frodi alimentari, sull’etichettatura non conforme e sull’utilizzo di sostanze non autorizzate. La denuncia, i 39 illeciti rilevati e le sanzioni per circa 51.000 euro dimostrano l’impegno a garantire l’autenticità e la qualità dei prodotti lucani, un fattore chiave per la valorizzazione del territorio e la promozione del turismo enogastronomico.Infine, la tutela dell’ambiente, nell’accezione più ampia del termine, ha visto l’impiego di 3.628 controlli, con 166 denunce relative a 77 illeciti e sanzioni per 189.000 euro. Queste attività hanno riguardato lo smaltimento illegale di rifiuti, l’inquinamento delle acque, l’innalzamento dei livelli di rumore e altre problematiche ambientali che impattano sulla qualità della vita dei cittadini e sulla salute degli ecosistemi. Le azioni CUFAA rappresentano una risposta concreta alla crescente consapevolezza della necessità di un approccio sostenibile alla gestione delle risorse naturali e alla prevenzione dei danni ambientali.